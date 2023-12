Por euronews

El proyectil amputó una pierna a la fotógrafa de la Agencia France Press, Christina Assi.

Una investigación sobre el mortal bombardeo de un grupo de periodistas en el sur libanés concluye que la explosión fue causada por un ataque de un tanque israelí. Un periodista de Reuters murió y otros seis periodistas resultaron heridos, incluidos dos de ellos de la Agencia France Press.

La agencia francesa inició una investigación después del incidente el 13 de octubre y descubrió que el proyectil probablemente fue disparado cerca de una aldea fronteriza en Israel.

El proyectil le amputó una pierna a la fotógrafa de la Agencia France Press, Christina Assi:"No estaba Hamás a nuestro alrededor, ni Hizbulá tampoco a nuestro alrededor, no había nadie, éramos sólo un grupo de periodistas haciendo nuestro trabajo, y fuimos atacados por Israel dos veces, no una, lo que resultó en que me amputaran la pierna".

El ejército israelí ha dicho lamentar la muerte del periodista y las heridas causadas a los demás. Asegura estar investigando la explosión pero como es habitual no ha admitido responsabilidad alguna.

Israel y Hizbulá han intercambiado disparos a lo largo de la frontera con el Líbano en numerosas ocasiones desde el ataque de Hamás el 7 de octubre.