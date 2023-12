Por Euronews con AFP

La familia de Jina Mahsa Amini, que murió bajo custodia policial en Irán tras haber sido detenida por no llevar bien colocado el velo, no ha podido atender la ceremonia porque el régimen iraní ha impedido su salida del país.

PUBLICIDAD

El Parlamento Europeo ha otorgado este martes el Premio Sájarov a la iraní Mahsa Amini, cuya muerte provocó un movimiento por la libertad y la igualdad de las mujeres del país. Los familiares de la víctima, que fue detenida y torturada hasta la muerte por la policia religiosa iraní por no llevar bien colocado el velo, no han podido recibir el premio en su lugar, ya que las autoridades iraníes les han impedido salir del país.

Durante la sesión plenaria del Parlamento Europeo este martes, la presidenta de la cámara, Roberta Metsola, rindió homenaje a Amini y recordó que su muerte "es otro ejemplo de lo que vive el pueblo iraní todos los días".

"Permítanme decir que el coraje y la resistencia de las mujeres iraníes, en su lucha por la justicia, la libertad y los derechos humanos, no serán detenidos. Sus voces no pueden ser silenciadas y a pesar de que no están aquí hoy, se sentirá su presencia", dijo Metsola.

Mujer, Vida y Libertad

El Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia fue otorgado por primera vez en 1988 a Nelson Mandela y al escritor y disidente soviético, Anatoli Marchenko. Es el mayor homenaje que rinde la Unión Europea a la labor de derechos humanos.

Amini murió el 16 de septiembre de 2022, tres días después de su detención por incumplimiento del estricto código de vestimenta impuesto a las mujeres en Irán.

Su muerte provocó meses de protestas contra los líderes políticos y religiosos iraníes, así como el nacimiento del movimiento "Mujer, Vida y Libertad", y Mahsa Amini se convirtió en el símbolo de la lucha contra la obligación de llevar el velo. La represión de este movimiento provocó cientos de muertos y miles de detenciones.

La familia de Mahsa Amini tenía previsto asistir a la entrega del Premio Sájarov en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, pero no pudo marcharse porque se les prohibió salir del país.

Esta decisión hizo saltar a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, quien llamó "al régimen iraní a revertir su decisión", en un mensaje publicado en la red social X.

Post de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, en X del 9 de diciembre de 2023.

Silencio

Más de un centenar de eurodiputados firmaron una carta abierta para denunciar la decisión que, según ellos, pretende "silenciar" a la familia e impedirles "denunciar la escandalosa represión de los derechos de las mujeres, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales por parte de la República Islámica en Irán.

El abogado iraní de la familia Mahsa Amini, Saleh Nikbakht, recibió el premio en su nombre. El lunes por la tarde, ante la comisión de desarrollo del Parlamento, Nikbakht explicó que la familia de Mahsa Amini había informado a las autoridades iraníes de su intención de viajar, pero que se les había impedido salir en el último momento.

El padre de Mahsa Amini "me pidió que hiciera este viaje para llevar el mensaje de los derechos humanos con toda su fuerza", añadió el abogado.

"Espero que ya nadie tenga que morir porque el velo no se ha llevado correctamente", afirmó Nikbakht y añadió que ningún abogado debe "sufrir consecuencias fatales por haber defendido a alguien". Él mismo fue condenado el pasado mes de octubre a un año de prisión por "propaganda" contra el Estado tras hablar ante los medios de comunicación sobre el caso.

El año pasado, el Premio Sájarov fue otorgado al “valiente pueblo ucraniano” que hizo frente a la invasión rusa.