Una de cal y otra de arena de Viktor Orbán en el tema de Ucrania

Por Euronews en Español

El primer ministro de Hungría no se opone al inicio de las negociaciones de adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Al mismo tiempo ha decidido bloquear el paquete presupuestario de la UE, que incluye una ayuda de 50.000 millones de euros a Ucrania.

Viktor Orbán veta la ayuda a Ucrania. Tras un primer paso en el que Orbán no se opuso al inicio de las negociaciones de adhesión de Ucrania a la UE, que fue la noticia del día, el primer ministro de Hungría decidió bloquear el paquete presupuestario de la UE, que incluye una ayuda de 50.000 millones de euros a Ucrania. Los líderes políticos presentes en el Consejo Europeo, que se reunieron de madrugada, no pudieron convencerle para que cambiase de opinión. Así, la Unión Europea retomará las discusiones sobre la ayuda al Gobierno ucraniano, en algún momento de enero. Entretanto, como dijo el primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, "a Ucrania no le faltan fondos para las próximas semanas".

Los políticos intentan ver el lado positivo de la situación y destacar los éxitos logrados anteriormente. Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, subrayó varias veces que, aparte de Orbán, otros 26 líderes nacionales están totalmente de acuerdo en dar 'luz verde' al paquete. Llamó a esta situación "unanimidad menos uno". Charles Michel también destacó que toda la jornada supuso una señal seria de que la UE no "abandonará a Ucrania". Y, más aún, que "estará al lado de Moldavia y Georgia".

Sin embargo, el número '26' apareció con alarmante frecuencia. Michel frunció claramente el ceño cuando le preguntaron si la Unión Europea sería más fuerte con 26 miembros. El político belga volvió a mencionar "herramientas" que ayudarían a los '27' a volver a ser unánimes en enero sobre la cuestión del paquete de ayuda de 50.000 millones de euros, pero no entró en detalles.

Volodímir Zelenski, quien antes había calificado el día de "victoria de Ucrania y de toda Europa", felicitó a sus compatriotas, afirmando que aún queda mucho trabajo por hacer, y expresando, al mismo tiempo, su esperanza de que algún día los ucranianos celebren la adhesión real a la UE.