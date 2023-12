Por euronews

En Ucrania hay más de 20 centros que enseñan a volar drones.

Las fábricas de drones apenas cubren del 10% al 15% de las necesidades totales del ejército ucraniano.

Necesitan más y también más operadores cualificados de vehículos aéreos no tripulados.

Instructores civiles se centran en técnicas de reconocimiento aéreo militar.

El profesor en pilotaje Serhii Hulchuk asegura que_"Incluso las mujeres mayores vienen a estudiar y dicen: "Quiero ir, pero no me contratan._Necesito ser útil, así que decidí aprender reconocimiento aéreo, tal vez entonces me contraten en las Fuerzas Armadas".

La Academia Global de Drones se fundó en Kiev al comienzo de la invasión de Rusia; su filial en Járkov se abrió hace dos meses.

El primer curso dura cinco días, de los que dos están dedicados al aprendizaje de las bases teóricas.

Hasta ahora, sólo se ha impartido gratuitamente el curso básico a los militares en Járkov, pero en el futuro planean abrir un curso sobre control de drones con visión remota.