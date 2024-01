Más de mil coches atascados en la autopista E22 en el sur de Suecia

Por euronews

La operación de rescate entre Hörby y Kristianstad, se ha prolongado durante más de 24 horas.

La situación en la autopista que une el tramo de Linderöd con Ekerödsrasten, en Escania, era de rescate de los conductores por emergencia. Después de estar atrapados toda la noche fuerno evacuados con vehículos militares. Reunieron a todos los rescatados en la localidad de Hörby.

Las dificultades fueron especialmente notables para personas con alguna enfermedad. Era el caso de Norah Andersen, que quedó atrapada en su coche y rodeada de nieve: "Tengo diabetes tipo uno, lo que significa que necesito comer regularmente y no lo he hecho desde hace un día y medio. He leído mucho en Facebook que hay muchos niños que están entrando en pánico, que llevan casi 24 horas sin comer. Vi algunos coches mientras andaba que se habían quedado sin gasolina".

Durante la noche, la unidad de emergencias del ejército distribuyó comida y bebida a los ocupantes de los coches y ayudaron a sacarlos de los vehículos con palas.

La tormenta de hielo continúa azotando el norte de Suecia, con temperaturas de 40 grados bajo cero. El lugar más frío de Suecia este jueves sigue siendo Kvikjok-Årrenjarka, en Laponia, con 43,1 grados bajo cero.