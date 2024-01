Un incendio arrasa un almacén en San Petersburgo (Rusia)

Por Euronews con AP

Las llamas arrasaron un área de 70.000 metros cuadrados. Vídeos compartidos por redes sociales muestran a empleados huyendo del recinto y cómo el fuego engulló el edificio por completo. No se ha informado de víctimas.

El fuego, en un almacén de Wildberries (un negocio del estilo de Amazon), arrasó un área de 70.000 metros cuadrados, de los que 50.000 se derrumbaron, según el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia. Las autoridades no han informado de víctimas.

En las imágenes publicadas en las redes sociales se puede ser a los empleados corriendo por las escaleras de incendios y huyendo del lugar. Un vídeo grabado desde un avión de pasajeros que volaba cerca mostraba cómo las llamas envolvían por completo el almacén, enviando enormes columnas de humo hacia el cielo. La agencia The Associated Press no pudo verificar la autenticidad de los vídeos.

El Ministerio de Situaciones de Emergencia ruso dijo que los Bomberos evitaron que el fuego se extendiera por toda la zona del complejo de almacenes y a una subestación eléctrica. Explicó que, según datos preliminares, la causa del incendio fue un cableado eléctrico defectuoso.