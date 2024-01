Una estrella española del streaming compró un edificio de apartamentos en Andorra y ahora pretende desahuciar a la última inquilina, una mujer de 80 años.

El famoso streamer español David Cánovas, más conocido como TheGrefg, está inmerso en una batalla legal en los tribunales de Andorra con una anciana de 80 años a la que intenta desahuciar.

Tras amasar una fortuna gracias a sus vídeos en YouTube y su contenido en Twitch, Cánovas, de 26 años, -a través de su empresa inmobiliaria Grefito SLU- compró en verano de 2020 un bloque de viviendas en el pueblo andorrano Escaldes-Engordany.

Cuando vendió el inmueble, el anterior propietario pidió a los vecinos que abandonaran el edificio, la empresa de Cánovas también dejó de renovar los contratos de los inquilinos. Todos se acabaron marchando excepto una inquilina, la mujer de ochenta años que llevaba cerca de 36 años viviendo en ese mismo inmueble.

Al haber habitado el piso desde 1989, el contrato de la mujer era un contrato verbal por tiempo indefinido -anterior a la actual ley sobre arrendamiento de 1993 vigente en el país- que le da derecho a un arrendamiento vitalicio.

Mientras la empresa pudo dejar de renovar el resto de contratos de los inquilinos, cuya revisión era anual, no ha podido hacer lo mismo con el de la anciana, que se aferra al que es su hogar.

ARCHIVO: Una fotografía de turistas esquiando en Andorra Canva

Un piso "inhabitable"

La disputa entre las dos partes ha llegado a ser tan tensa que la empresa Grefito, para no perder su inversión financiera, decidió iniciar las obras de renovación con la anciana aún viviendo en la casa.

“El piso está completamente inhabitable. Muchos de los ventanales y cierres del resto del edificio han sido arrancados y el invierno andorrano es muy frío”, explica a Euronews el abogado de la mujer, Pere Cristòfol.

Los primeros pasos en la reforma del edificio lo convirtieron en una “nevera” ya que no había nada que aislase el inmueble del aire frío, a esto se le suma las tuberías congeladas que no permitían el paso del agua corriente. Este último problema ya ha sido solucionado.

El abogado cuenta que, a finales de 2022, consiguieron que el tribunal superior de justicia dictase una resolución para que la empresa repusiera los cierres y ventanas, la sociedad del streamer recurrió y a fecha de hoy siguen esperando a que haya una resolución.

Unos meses más tarde, en abril de 2023, la empresa abrió un nuevo frente en los tribunales y pidió el desahucio de la anciana. Una petición a la que la jueza accedió aunque la mujer y su abogado han recurrido la decisión.

“El juicio fue el 11 de julio y el 18 de agosto ya se había dictado sentencia. No he visto un juicio así de rápido en toda mi carrera profesional”, asegura Cristòfol.

“Nos gustaría que la justicia actuase con la misma rapidez cuando las peticiones las hace mi clienta que cuando las hace la parte contraria. No se está actuando con la misma diligencia”, añade.

El streamer se defiende

Tras conocerse la batalla legal entre la anciana y el streamer, y ante las críticas en las redes sociales, Cánovas emitió a última hora del lunes un comunicado en el que acusaba a la mujer de una "ocupación abusiva". La empresa ha asegurado que la anciana lleva muchos meses sin pagar el alquiler, pero su abogado lo niega rotundamente.

“Sigue pagando el alquiler cada mes, si no fuese así no hubiese podido apelar la decisión judicial. Lo que pasa es que la empresa no quiere cobrarlo desde enero de 2021”, dice el abogado que señala que esto puede llegar a ser una forma de presión por parte de los dueños. Es por eso que, su clienta, la deposita en un juzgado.

En el mismo comunicado, Cánovas asegura que no gestiona personalmente la empresa, por lo que no tenía conocimiento del trato que se le ha dado. También afirma que la mujer ocupa "abusivamente" dos pisos y que no vive en el inmueble.

“No es que no viva en el piso, es que los días que hace mucho frío ella no puede dormir en el piso. Es como si alguien te pincha el coche y te dice que no lo utilizas. ¿Cómo va a poder hacerlo en esas condiciones?”, dice el abogado.

En cuanto a la "ocupación abusiva", Cristòfol explica que los dos pisos estaban unidos cuando su cliente se mudó por primera vez al edificio. Euronews se ha puesto en contacto con el famoso streamer pero no ha obtenido respuesta.

Sin embargo, muchos de sus seguidores han ido dejando comentarios sobre el caso en sus vídeos. "Grefg tú eres el que le ha hecho la vida imposible a esta abuelita durante cuatro años", aseguraba un comentario, mientras que otro decía "¡deja a mi abuela en paz!".