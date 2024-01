En los Países Bajos, el partido de extrema derecha de Geert Wilders obtuvo una victoria histórica en las elecciones generales de noviembre. Nuestra reportera Valérie Gauriat explora las causas de este espectacular cambio político en los Países Bajos.

PUBLICIDAD

La encarnación de la extrema derecha en Holanda, Geert Wilders, líder del PVV, o Partido de la Libertad, se impuso en las elecciones generales del pasado noviembre con el 23% de los votos. El adalid de la preferencia nacional dio en el clavo en un clima de profunda crisis económica y social.

Entre la esperanza de cambio y la preocupación

En el mercado central de Róterdam, la segunda ciudad del país y una de las que obtuvo uno de sus mejores resultados en las últimas elecciones, el líder populista se ha ganado a algunos, como un vendedor de quesos al que entrevistamos. "He votado a Geert Wilders", admite. "Algo tiene que cambiar en los Países Bajos", afirma. "Dentro de unos años me gustaría comprarme una casa, pero de momento es muy difícil en los Países Bajos, así que estas elecciones son algo bueno para mí", señala.

Un cliente del mercado nos dice: "Yo no voté a Wilders, ¡pero me gusta! Mucha gente en los Países Bajos está harta de que el Gobierno escuche a todo el mundo menos a los neerlandeses".

También preocupan los remedios propugnados por Geert Wilders, conocido por su retórica antiinmigración, islamófoba, euroescéptica y escéptica con respecto al clima.

"Puedes estar descontento con la situación económica o con tu situación personal, ¡pero eso no es motivo para reaccionar así!", dijo un transeúnte. "Me preocupa el futuro, el de todos, ¡y más aún el de los inmigrantes!

Musulmanes que "se preguntan si siguen siendo bienvenidos"

A falta de mayoría parlamentaria, Geert Wilders aún tiene que asegurarse el apoyo de otros partidos para formar un gobierno de coalición.

Ha tenido que moderar su retórica. En particular, acaba de abandonar un proyecto de ley para prohibir las mezquitas, el Corán, las escuelas islámicas y el uso del burka y el niqab en los Países Bajos.

Esto no tranquiliza a la comunidad musulmana, dice el imán de la mezquita Essalam de Róterdam, una de las mayores de Europa.

"Como consecuencia de las elecciones o de los resultados electorales, y con el conflicto y la injusticia que tienen lugar en Gaza, la violencia, pero también la discriminación y la exclusión de los musulmanes aquí en los Países Bajos ha aumentado considerablemente", afirma Azzedine Karrat. "También vemos a personas que se preguntan si siguen siendo bienvenidas aquí; lo dicen muy claramente: Ya no me siento bienvenido en los Países Bajos y busco un lugar donde pueda ser yo mismo y donde mis hijos puedan crecer en un ambiente sano", explica.

Expectativas sobre el poder adquisitivo y la preferencia nacional

En los alrededores de la mezquita, muchas de las personas a las que intentamos entrevistar se niegan a hablar ante la cámara.

Los que se atreven a hablar con nosotros relativizan la retórica islamófoba de Geert Wilders y apuestan por él para frenar la espiral de inflación y recesión, como Rashma, una comerciante. "Todo es cada vez más caro, todo te lo están quitando, de verdad, y la gente tiene miedo", dice. "También quieren oír hablar de otra cosa que no sea la pobreza y los recortes presupuestarios incesantes", dice, antes de añadir: "Así que si [Geert Wilders] lo dice, y si cree que puede arreglar la situación, ¡me parece bien!"

La pareja de jubilados neerlandeses de origen turco que encontramos cerca no dudó en votar a Geert Wilders. "La sanidad es cara, muy cara, las pensiones son bajas, los ingresos son bajos, ¡y el gasto sube! "Buscamos ascensos cada día", insiste. "Necesitamos un nuevo gobierno lo antes posible", afirma. "Trabajar duro, reducir la pobreza, avanzar, eso es lo que prometió el Sr. Wilders; los Países Bajos para los neerlandeses, ¡eso es lo que también prometió!

En Kijkduin, los refugiados "dan mala fama a los tenderos".

Cerrar fronteras es un leitmotiv atractivo en tiempos de crisis. Es lo que estamos viendo en la pequeña localidad costera de Kijkduin, no lejos de Róterdam. La paz y la tranquilidad de la ciudad se han visto perturbadas recientemente por la llegada de decenas de solicitantes de asilo que se han instalado en un hotel en pleno centro de la nueva ciudad.

Woody Louwerens dirige la asociación de comerciantes de la ciudad. Según él, la llegada de estos nuevos residentes es un obstáculo más para el desarrollo del comercio y el turismo locales.

"La facturación ha bajado por culpa de las obras de la entrada al aparcamiento, que llevan dos años de retraso, y a los clientes les cuesta acceder a la zona", explica mientras nos enseña la zona. "Es más, nos ha sorprendido ver llegar a cientos de fugitivos a este hotel: ¡es una mala imagen para los comerciantes!", nos asegura.

Visitamos un restaurante en el paseo marítimo que ha estado muy concurrido desde que abrió el año pasado, pero según su gerente, el número de visitantes ha bajado con la llegada de los refugiados al hotel de al lado. "Normalmente, hay muchos turistas alemanes en este hotel, está lleno", dice Don Bogaart. "Hay más de 200 habitaciones y han dado 60 habitaciones a otras personas, a los refugiados: lo que significa que hay 120 clientes menos que pueden frecuentar los restaurantes y tiendas locales", dice.

"Tenemos que ocuparnos primero de la gente de aquí".

El gerente del restaurante nos cuenta que entiende por qué tantos neerlandeses votaron a Geert Wilders. "En los Países Bajos pasan muchas cosas y creo que una de las razones es que es muy difícil encontrar alojamiento", explica. "Si estás solo y no tienes un buen sueldo, en estos momentos es imposible encontrarlo", señala.

"Por eso es inquietante ver que la gente que llega aquí consigue sus papeles al cabo de un año y el gobierno les da alojamiento", admite.

PUBLICIDAD

"Así que entiendo por qué la gente dice que las cosas tienen que cambiar, que hay que cerrar la frontera y ocuparse primero de la gente que está aquí, que busca alojamiento o duerme en un parque", afirma.

Aumento de la pobreza

Volvemos a Róterdam, duramente golpeada por la escasez de vivienda y la subida de los precios del mercado inmobiliario. También escasean las viviendas sociales.

Antiguo empresario, John Van Bruggen se encontró en una situación precaria tras la quiebra de su empresa hace unos años. Tras salir de la situación, creó una asociación, la fundación "Vaincre la pauvreté" (Vencer la pobreza), para ayudar a los más desfavorecidos. El número de beneficiarios sigue aumentando. "La pobreza es un problema creciente, y lo peor es que ahora hay niños que van a la escuela sin comer", advierte.

Cada semana, John distribuye alimentos y artículos de primera necesidad a residentes locales como Caroline. Una ayuda preciosa para esta madre de cuatro hijos. Desempleada, ella también intenta ayudar a sus vecinos. Nos reunimos con ella a la puerta de su casa, donde se exponen numerosos objetos y ropa. "La gente trae muchas cosas, yo las pongo fuera y otros pueden llevárselas", explica Caroline. "Nadie tiene dinero, así que tenemos que ayudarnos unos a otros", subraya.

Caroline es una de las que cuentan con Geert Wilders para reducir la pobreza. "He oído que va a cambiar muchas cosas; el país ya está lleno, los neerlandeses quieren ayudar a todo el mundo, pero primero tienes que ayudar a tu propio país, ¡este país no es más que miseria!", dice.

PUBLICIDAD

Discapacidad e inseguridad

La ayuda de John también es bienvenida en casa de Michel. Ciego y aquejado de déficit de atención, ya no puede trabajar como ingeniero informático. Los ingresos de su mujer como empleada doméstica no bastan para cubrir los gastos familiares. "Sin esta ayuda [de John], estaría en apuros", nos dice Michel. "Sobre el papel, recibo prestaciones, pero en la práctica, como soy ciego, todo me cuesta más y me lleva más tiempo. No puedo ir a una tienda a pie o en bicicleta, tengo que coger un taxi o el transporte público: al final, estoy arruinado", dice.

Después de pagar las facturas y los numerosos gastos asociados a la discapacidad de Michel, a la pareja le quedan menos de 300 euros para vivir y mantener a su bebé.

Las prestaciones de Michel, limitadas por lo poco que le queda de vista, también están sujetas a impuestos. "Puede ver puntos oscuros y puntos claros, así que no se le considera totalmente ciego", explica su esposa Tiffany. "No deberían cobrarle impuestos, no deberían complicarle la vida", dice.

¿Nuevas ayudas del futuro gobierno?

A pesar de sus dificultades, Michel y Tiffany están preocupados por el avance de la extrema derecha en los Países Bajos. No obstante, la pareja espera cambios del futuro gobierno, en particular para mejorar la sanidad y los servicios sociales.

"Las autoridades locales me dicen: Ya tienes ayuda a domicilio, ¡tu mujer!", señala Michel. Tiffany exclama: "¡Sí, es cierto, tienes una cuidadora, que además tiene que ir a trabajar, estudiar, cuidar del bebé, cuidarte a ti, cuidar de la casa! Estaría bien tener otras ayudantes, para no ser la única persona sobre la que recaen todas las cargas del hogar", señala. "Eso es lo que pasa ahora", se lamenta Michel.