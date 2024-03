Por Euronews

El duro y antisemita Wilders ha confirmado mediante su cuenta de x.com que dependería de una coalición imposible para poder ser primer ministro.

Wilders ha hecho una declaración en X.com, antiguamente Twitter, en la que comenta que no tiene el apoyo de la posible coalición que le permitiría ser el primer ministro de Países Bajos.

Los medios locales reportaron el pasado martes ciertas charlas que implicaban a los cuatro partidos sobre posibles coaliciones.

Como respuesta tras esas conversaciones el también conocido como "Trump neerlandés", Wilders, ha comentando: "Solo podría convertirme en Primer Ministro si TODOS los partidos en la coalición lo apoyaran. Y no es el caso."

En el mismo tweet se puede leer los deseos de Wilders: un gabinete de derechas y menos asilo político e inmigración, en la línea de la ideología de extrema derecha de la que presume.

Wilders estuvo hablando el principio de esta semana, lunes y martes, con los líderes del partido de centro derecha 'People’s Party for Freedom and Democracy', el popular 'Farmer Citizen Movement' y el centrista 'New Social Contract'. Como podemos ver, las charlas fueron infructuosas para posibilitar que Wilders se convierta en primer ministro y que la extrema derecha siga cogiendo fuerza en Europa.

Wilders ha pedido en numerosas ocasiones prohibir las mezquitas, escuelas islámicas y el Corán, pero dejó de lado el borrador de ley de estas medidas en aras de una posible coalición en estas elecciones.