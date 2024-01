Por Euronews con AP

John Bonafede demandó al emblemático museo de Nueva York por no haber tomado medidas de seguridad durante la performance 'Imponderabilia' de Marina Abramovic, donde fue agredido por cinco espectadores.

PUBLICIDAD

El artista John Bonafede, que apareció desnudo en un espectáculo de la mundialmente conocida artista Marina Abramovic en el MoMA (Museo de Arte Moderno de Nueva York) ha demandado al museo, alegando que no tomó medidas suficientes después de que fuera agredido sexualmente varias veces por asistentes durante las actuaciones hace casi 14 años.

La demanda fue presentada en Manhattan este lunes bajo la Ley de Sobrevivientes Adultos(ASA, por sus siglas en inglés) una ley estatal especial que suspendió temporalmente el estatuto de limitaciones para que las presuntas víctimas de delitos sexuales puedan presentar sus demandas. La ley expiró el año pasado, pero la demanda señala que las partes acordaron ampliar su límite.

Agredido por cinco espectadores

John Bonafede alega en la demanda que fue agredido sexualmente por cinco espectadores que asistieron a un espectáculo para el que fue contratado por el museo, en su actuación como parte de la retrospectiva de Abramovic 'The Artist Is Present'.

Los emails enviados al museo esta semana no fueron respondidos. Abramovic no es nombrada como acusada y no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

En la obra, titulada 'Imponderabilia', se veía a Bonafede y a otra artista de pie, uno frente al otro ,en una puerta, a unos 45,7 centímetros de distancia, completamente desnudos, en silencio y quietos. La exposición, que se desarrolló del 14 de marzo de 2010 al 31 de mayo de 2010, fue curada por el museo, que animaba a los visitantes a pasar entre los artistas mientras iban de una galería a otra, según la demanda.

Las personas que agredieron a Bonafede eran en su mayoría hombres de avanzada edad, dice la demanda. Uno de los perpetradores era un miembro corporativo del museo, quien finalmente fue expulsado y revocado su membresía.

Durante las últimas semanas de la exposición, otro asistente tocó sin consentimiento las zonas íntimas de Bonafede tres veces antes de que finalmente fuera detenido por seguridad, según la demanda.

Bonafede denunció a cuatro de los individuos al personal y a la seguridad del museo inmediatamente, mientras que el quinto abuso fue presenciado personalmente por el personal de seguridad del museo.

Artistas: objeto de acoso

En un momento, Bonafede también fue testigo de cómo un asistente público agredió sexualmente a su co-artista besándola en la boca sin su consentimiento, según la demanda.

Antes de la exposición, los artistas habían expresado su preocupación por el hecho de que los artistas desnudos fueran objeto de acoso en una carta al museo durante las negociaciones contractuales, según la demanda.

Una vez que comenzó, varios medios de comunicación, incluido el New York Times, informaron sobre el comportamiento inapropiado de los visitantes y las agresiones sexuales en 'Imponderabilia' fueron discutidas dentro de las comunidades artísticas y escénicas de Nueva York.

Pero a pesar de que el museo tenía conocimiento del problema, no tomó medidas para proteger a los artistas y evitar nuevas agresiones sexuales, como decirles a los visitantes con anticipación que no se permitía tocarlos, continúa el texto de la demanda.

Manual protocolario

Aproximadamente un mes después de la exposición, el museo creó un manual que describe protocolos para que los artistas alerten al personal del museo si se sienten inseguros o si fueron tocados de manera inapropiada.

Bonafede aceptó continuar la actuación después de haber sido agredido debido a la cultura de "aguantar" de la exposición, dice la demanda, pero sufrió durante años angustia emocional y, como resultado, su salud mental, su imagen corporal y su carrera se vieron dañadas.