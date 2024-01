La memoria y el recuerdo en el Día del Holocausto

Por Magdalena Chodownik

En Polonia, euronews entrevista a la segunda generación de supervivientes del Holocausto que mantienen el recuerdo de lo sufrido por sus padres.

El Día de la Liberación del campo de exterminio de Auschwitz, en Polonia, Euronews ha entrevistado la segunda generación de supervivientes que mantienen el recuerdo de lo sufrido por sus padres.

En el Museo Polin, en Varsovia, Katarzyna Warman, hija de un superviviente: "Seis millones de judíos fueron aniquilados y no quiero que dejen solo un espacio vacío. Me gustaría llenar este espacio con recuerdos. Se quedó con que no se les permitía ir a los parques, se les prohibía "Trabajar, casarme con personas de otra religión. Fue con pasos bastante pequeños y esos pasos resultaron en el Holocausto".

Magdalena Chodownik, explica para Euronews desde Auschwitz-Birkenau que "Casi 80 años después, la gente todavía aprecia la memoria de aquellos que sobrevivieron para recordarnos: no más odio."