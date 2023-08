Jerusalén, Berlín, Varsovia... ¿Fortnite?

La ubicación del nuevo Museo del Holocausto podría sorprender a cualquiera que no esté familiarizado con uno de los videojuegos más exitosos de la historia.

Lanzado originalmente como un juego de lucha en línea al estilo battle royale, Fortnite de Epic Games se ha hecho increíblemente popular por su construcción de mundos personalizables, similares a juegos como Minecraft y Terraria.

Ahora, la nueva edición es un museo del Holocausto, desarrollado por la propia Epic Games. El museo ha sido diseñado por Luc Bernard, responsable de The Light in the Darkness (La luz en la oscuridad_)_, considerado el primer juego educativo sobre el Holocausto.

Epic Games lanzó a principios de año The Light in the Darkness. Ofrecía a los jugadores la oportunidad de encarnar a una familia judía polaca que intentaba escapar de los horrores del Holocausto en Francia y fracasaba. Es una experiencia desgarradora para un videojuego.

"La gente suele llorar al final", explica a Euronews Culture Luc Bernard.

Disponible gratuitamente, "La luz en la oscuridad" se ha descargado en todo el mundo. Ha sido especialmente popular en Oriente Próximo. "Los saudíes son los que más completan el juego", explica Bernard.

Educar sobre el Holocausto

Encontrar formas de mejorar la educación sobre el Holocausto es una gran motivación para Bernard. Por eso, cuando Epic Games abrió su Editor Unreal de Fortnite, su equipo se centró en un nuevo proyecto: el Museo del Holocausto de Fortnite.

"El 80% de los estadounidenses no ha visitado un museo", dice Bernard. Viendo los enormes presupuestos de los museos del Holocausto, no pudo cuestionar la eficacia de los museos presenciales como herramienta educativa. "Hagamos un museo digital en uno de los mayores videojuegos que existen. Así de sencillo".

Tras una exhaustiva investigación, Bernard y su equipo han ideado una elegante exposición museística interactiva dentro del juego Fortnite. El jugador recorre el museo y puede encontrar información sobre una serie de temas relacionados con la Shoá, incluidos algunos que, en opinión de Bernard, se han omitido con demasiada frecuencia en las exposiciones tradicionales.

Una jugadora contempla la exposición Chantal/Epic Games

En lugar de reflejar exclusivamente las experiencias de los judíos asquenazíes de Europa del Este -aunque siguen siendo el centro de atención-, también hay piezas que relatan historias de los judíos sefardíes del norte de África. Hay relatos sobre Abdol Hosein Sardari, el embajador iraní que expidió miles de pasaportes a judíos que intentaban escapar de Francia. Otras exposiciones tratan de la vida de los judíos LGBTQ+ y del batallón de tanques de las Panteras Negras que liberó a los judíos.

"Se trata de hacer un museo más atractivo para un público más joven", explica Bernard.

También con Marthin Luther King Jr.

El equipo de Bernard no es el primero que considera el espacio Fortnite propicio para una oportunidad educativa. Un evento sobre Martin Luther King Jr. ofreció a los jugadores la oportunidad de aprender sobre la historia de la comunidad negra estadounidense. Los creadores de ese evento se han puesto en contacto con Bernard. Él es un gran fan y destaca su objetivo común de revolucionar la forma en que el mundo ve los juegos.

"Intentamos mostrar a las organizaciones y museos que, en lugar de centrarse en una ciudad y esperar que vengan turistas, se puede hacer que todo el Estado y todo el país participen. Se puede implicar al mundo entero", afirma.

Aprendiendo sobre la historia de los judíos sefardíes en Túnez Chantal/Epic Games

Luchar contra el negacionismo virtual

Mejorar la educación sobre el Holocausto es especialmente importante a medida que van muriendo los últimos testigos supervivientes. Explicar los horrores a la próxima generación sigue siendo crucial. Sin embargo, cada vez preocupa más el hecho de que muchos jugadores jóvenes se encuentren a menudo en entornos que, de hecho, consienten la negación del Holocausto.

Una investigación de la Liga Antidifamación (ADL) sobre el antisemitismo en Internet descubrió que muchos negacionistas del Holocausto utilizan plataformas de medios sociales y comunidades de juegos en línea para difundir sus conspiraciones. Aunque muchos juegos fueron relacionados por el estudio, Fortnite fue particularmente señalado por la ADL.

Bernard ha defendido continuamente a Epic Games y Fortnite de las acusaciones. Para asegurarse de que los usuarios se comporten adecuadamente en el próximo museo, Bernard y Epic han desactivado los emotes y las funciones de destrucción de muros.

Aunque ciertamente hay una preocupación respecto a los nombres de usuario, hace hincapié en el apoyo que Epic Games le proporcionó para hacer sus juegos educativos.

"La gente de ADL es estupenda", afirma. "Pero creo que Epic es una de las mejores compañías para trabajar en la industria del videojuego y trata el tema del odio muy seriamente".

El Museo del Holocausto de Fortnite aún no tiene fecha de lanzamiento.