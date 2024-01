Por Euronews en Español

Eva Szepesi, superviviente del Holocausto, ha expresado su preocupación por el auge de la extrema derecha y el creciente antisemitismo.

El Bundestag alemán celebra su conmemoración anual de la liberación del campo de Auschwitz con el emotivo discurso de una superviviente. Eva Szepesi, nacida en Hungría, tenía entonces 12 años. Su madre, su padre y su hermano fueron asesinados. Ella es una de las pocas personas que aún puede hablar de aquel infierno.

"Se ha convertido en mi misión en la vida hablar por todos aquellos que ya no pueden hablar. Por eso me he quedado aquí, para educar. Créanme, no me resulta fácil estar aquí a mis 91 años, pero si puedo llegar a unas pocas personas con mis palabras, habrá merecido la pena", declara Eva Szepesi, superviviente del Holocausto.

Szepesi ha expresado su preocupación por el auge de la extrema derecha y el creciente antisemitismo. "La Shoah no empezó con Auschwitz. Empezó con las palabras, empezó con una sociedad callada y que miraba hacia otro lado", añade Eva Szepesi.

La presidenta del Bundestag lamenta que no hayamos aprendido de los errores del pasado. "Los alemanes asesinaron a seis millones de judíos.

Durante mucho tiempo, esperamos que este conocimiento hiciese a las generaciones futuras inmunes al antisemitismo. Por desgracia, hoy en día, nos damos cuenta, claramente, de que eso no es cierto", concluye Bärbel Bas, presidenta del Bundestag.