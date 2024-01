El módulo de aterrizaje inteligente enviado por Japón comienza a explorar la Luna

Por Euronews en Español

SLIM ha vuelto a ponerse en marcha tras permanecer parado durante una semana para restablecer la energía de las baterías. Japón se ha convertido en el quinto país en lograr un aterrizaje 'suave' en la Luna.

El módulo japonés de aterrizaje inteligente para investigar la Luna, SLIM,ha vuelto a ponerse en marcha tras permanecer parado durante una semana para restablecer la energía de las baterías. La agencia espacial del país asiático, Jaxa, ha informado de que la sonda lunar ha comenzado a tomar imágenes de la superficie del satélite terrestre tras ser reactivada con éxito.

Después de aterrizar en el borde de un cráter, el aparato terminó en sentido invertido, con sus paneles solares orientados en la dirección equivocada. Finalmente, recibieron suficiente luz solar para recargar las baterías. La sonda comenzará ahora a analizar la superficie y las rocas para conocer mejor los orígenes de la Luna.

Con la nave espacial SLIM, Japón se convirtió en el quinto país en lograr un aterrizaje suave en la Luna después de Estados Unidos, la antigua Unión Soviética, China e India. El aparato funcionó con baterías durante varias horas antes de que las autoridades decidieran apagarla para permitir una posible recuperación de la electricidad cuando cambiara el ángulo de la luz solar.

Un aterrizaje en la Luna de alta precisión

SLIM aterrizó en el borde de un cráter ecuatorial conocido como Shioli, a menos de 55 m de su objetivo en un cráter. Jaxa lo describió como un "alunizaje milimétrico sin precedentes". La tecnología de alunizaje podría permitir en el futuro la exploración de los polos lunares accidentados, considerados fuentes potenciales de combustible, agua y oxígeno, según la agencia.

La misión de SLIM se produjo después de que fracasaran varios intentos anteriores de Japón, incluido uno de la empresa emergente iSpace, que vio cómo su módulo de aterrizaje lunar se estrellaba cuando su ordenador de a bordo se confundió acerca de su altitud sobre la Luna.

Jaxa no pudo precisar de inmediato hasta cuándo operará SLIM en la Luna. Anteriormente ya había dicho que el módulo de aterrizaje no estaba diseñado para sobrevivir a una noche lunar, que se produce cuando la superficie de la Luna no está expuesta al sol, y dura unos 14 días. Estadísticamente, ha resultado muy difícil aterrizar en la Luna. Solamente la mitad de los intentos han tenido éxito.