El ejército de Ucrania contrata mercenarios colombianos

Por euronews

Exmilitares de Colombia se han estado uniendo desde hace meses al ejército de Ucrania, necesitado de combatientes entrenados para reponer las bajas en sus filas.

PUBLICIDAD

Checho, soldado profesionalen el Ejército de Colombia, nacido en Medellín, tiene 32 años. Fue herido por drones kamikazes durante una operación de rescate en Colombia para salvar a un compañero herido, acabó en el hospital.

Es uno de los cientos de veteranos colombianos que desmovilizados, han hecho el viaje de 10.000 kilómetros hasta llegar a Ucrania. Argumenta ideales propios como razón para ir a Ucrania: "Querer que toda la humanidad sea igual. No es que nadie sea superior a los demás. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y queremos igualdad. Queremos que nuestros hermanos ucranianos tengan la misma libertad que tenemos en cualquier otra parte del mundo, como la podemos tener en Colombia".

El dinero como motor de reclutamiento

El dinero sería la razón y el argumento principal, como explica Héctor Bernal, médico combatiente retirado "Aquí - en el ejército colombiano - un soldado profesional que lleva seis años en la institución no gana más de 600 dólares (558€ aproximadamente), lo que no es absolutamente nada para estar expuesto 24 horas en la selva, mientras que ese mismo soldado en Ucrania cobra entre 3.000 y 4.000 dólares (cerca de 3.000 y 4.000€). Entonces la motivación es realmente económica y eso es lo que ellos me han dicho a mí".

También tienen derecho a hasta 28.660 dólares (más de 26.000€) si resultan heridos, dependiendo de la gravedad de las lesiones. Si mueren en combate en Ucrania, sus familias recibirían en Colombia una compensación de 400.000 dólares (unos 370.000€).