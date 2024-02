Por Euronews

Dado que los datos se recabaron en el mes de enero, es probable que la situación sea aún más grave en la actualidad. En los hogares de Gaza, los ciudadanos tienen acceso a menos de un litro de agua potable por persona y día. Hambrientos, sedientos y débiles... cada vez enferman más palestinos.

PUBLICIDAD

UNICEF advierte de que la Franja de Gaza está a punto de ser testigo de una explosión de muertes infantiles, que podrían ser evitadas. Un gran aumento de la desnutrición entre los niños, las mujeres embarazadas y los lactantes supone una grave amenaza para su salud, según un informe publicado por el Clúster Global de Nutrición.

La situación se agrava cada día en la Franja de Gaza

Dado que los datos se recabaron en el mes de enero, es probable que la situación sea aún más grave en la actualidad. En los hogares de Gaza, los ciudadanos tienen acceso a menos de un litro de agua potable por persona y día. Hambrientos, sedientos y débiles... cada vez enferman más palestinos.

El Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, OOPS, ha compartido imágenes aéreas y terrestres que muestran sus escuelas, en la Franja de Gaza, dañadas por los bombardeos israelíes.

"En el norte de Gaza, los centros escolares están irreconocibles, reducidos a escombros", señalaba la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo, UNRWA, el lunes, en un comunicado en la plataforma de medios sociales X, antes conocida como Twitter. La agencia de ayuda de la ONU asegura que 153 instalaciones han sido atacadas desde que comenzó la guerra.

Más de la mitad de los habitantes de la Franja de Gaza se han refugiado en instalaciones de la UNRWA

"En Rafah, la mitad de la población no tiene otro lugar donde ir, si no es a los refugios de la UNRWA. Los niños deberían acudir a nuestras escuelas para aprender, no para refugiarse de las bombas", indican en la organización internacional.

En el organismo estiman que, en total, unos 396 desplazados internos que se refugiaban en los albergues de la UNRWA han muerto, y al menos otros 1.383 han resultado heridos desde el comienzo de la guerra.