Ucrania necesita medio millón de soldados más para defenderse de Rusia

Por Euronews

En vísperas del segundo aniversario de la guerra, las colas de voluntarios que se formaban ante los centros de reclutamiento tras el inicio de la invasión rusa han desaparecido.

A estas alturas de la guerra y con la llegada a casa por millares de soldados muertos y heridos, las campañas de alistamiento ya no funcionan, nadie quiere ir a la guerra y el ejército lleva a cabo reclutamientos forzosos.

Más muertos, contraofensiva fallida y moral baja

La fallida contraofensiva del verano pasado, combinada con el estancamiento de la ayuda occidental, ha puesto al ejército ucraniano a la defensiva. Si bien las autoridades ucranianas, al igual que las rusas, no publican cifras de víctimas, es probable que al menos 70.000 soldadosucranianos hayan muerto en los últimos dos años, aseguraron funcionarios estadounidenses a The New York Times en agosto de 2023.

Ucrania necesita medio millón de soldados más

Ahora, la necesidad de rotar a las tropas exhaustas para sacarlas de los combates se topa con una creciente escasez de mano de obra. Las fuerzas armadas de Ucrania necesitan más combatientes; el Estado Mayor del país solicitó que se movilizara medio millón de soldados máspara reforzarel ejército que ya cuenta con 1,1 millones de efectivos, explicó el presidente Volodímir Zelenski durante una conferencia de prensa el 19 de diciembre.

Rusia también realiza un proceso de rearme hasta el punto de dedicar un tercio de su PIB a Defensa. El parlamento ruso ha dado vía libre a un refuerzo presupuestario de las fuerzas armadas.