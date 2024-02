Por Euronews con AP

El presidente Joe Biden y Donald Trump ganaron sus respectivas primarias demócratas y republicanas en Michigan, aunque los votos no comprometidos son una preocupación para Biden.

El presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump ganaron las primarias del estado de Michigan el martes, solidificándose aún más la reedición casi segura entre los dos hombres para las elecciones presidenciales de este año.

Biden derrotó al representante de Minnesota Dean Phillips, su único oponente importante que queda en las primarias demócratas. Pero los demócratas también estaban observando de cerca los resultados de la votación de los "no comprometidos", ya que Michigan se ha convertido en el epicentro de los miembros insatisfechos de la coalición de Biden que lo impulsó a la victoria en el estado y a nivel nacional en 2020.

El número de votos "no comprometidos" ya superó el margen de 10.000 votos por el que Trump ganó Michigan en 2016, superando una meta establecida por los organizadores del esfuerzo de protesta de este año.

En cuanto a Trump, ya ha arrasado en los primeros cinco estados del calendario de primarias republicanas. Su victoria en Michigan sobre su último gran rival en las primarias, la ex embajadora de la ONU Nikki Haley, se produce después de que el expresidente la derrotara por 20 puntos porcentuales en su estado natal de Carolina del Sur el sábado. La campaña de Trump busca conseguir los 1.215 delegados necesarios para asegurar la nominación republicana en algún momento a mediados de marzo.

Biden, preocupado por los votos "no comprometidos"

Ambas campañas están observando los resultados del martes para algo más que si ganaron como se esperaba. Para Biden, un gran número de votantes que elijan "no comprometidos" podría significar que tiene problemas importantes con partes de la base demócrata en un estado que difícilmente puede darse el lujo de perder en noviembre. Mientras tanto, Trump tiene desempeño inferior entre los votantes suburbanos y las personas con un título universitario, y se enfrenta a una facción dentro de su propio partido que cree que violó la ley en uno o más de los casos penales en su contra.

Algunos votantes han seleccioando la opción de "no comprometidos" como una forma de registrar objeciones al manejo de la administración Biden de la guerra en curso de Israel en Gaza, ha sido el desafío político más importante de Biden en las primeras contiendas. Ese impulso, que comenzó en serio hace apenas unas semanas, ha sido respaldado por funcionarios como la representante demócrata Rashida Tlaib, la primera mujer palestina estadounidense en el Congreso, y el exrepresentante Andy Levin.

'Our Revolution', el grupo organizador que alguna vez estuvo vinculado al senador Bernie Sanders, I-Vt., también instó a los votantes progresistas a elegir "no comprometidos" el martes, diciendo que enviaría un mensaje a Biden para que "cambie el rumbo AHORA en Gaza o corre el riesgo de perder". Michigan a Trump en noviembre".

El conflicto en Gaza se le atraganta a Biden: "No votaría por Trump o Biden"

"Hace cuatro años voté por Joe Biden. Era importante que votemos para sacar a Trump de su cargo", deice Mariam Mohsen, una profesora de 35 años. "Hoy me siento muy decepcionada con Joe Biden y no siento que haya hecho lo correcto en las últimas elecciones. Si Trump es el candidato en noviembre, no votaría por Trump. No votaría por Trump o Biden. No creo que, en términos de política exterior, haya ninguna diferencia".

El dominio de Trump en los primeros estados no tiene paralelo desde 1976, cuando Iowa y New Hampshire comenzaron su tradición de celebrar las primeras contiendas para la nominación. Ha obtenido un apoyo rotundo de la mayoría de los sectores de la base electoral republicana, incluidos los votantes evangélicos, los conservadores y los que viven en zonas rurales.

Shaher Abdulrab, de 35 años, un ingeniero de Dearborn, dijo el martes por la mañana que votó por Trump porque cree que los árabes estadounidenses tienen mucho más en común con los republicanos que con los demócratas. Abdulrab dijo que votó hace cuatro años por Biden, pero cree que Trump ganará las elecciones generales de noviembre en parte gracias al respaldo que obtendría de los árabes estadounidenses.