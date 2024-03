Por Euronews

El Presidente de los Estados Unidos habló durante 68 minutos y se dirigió al Congreso en un discurso inusualmente enérgico y contundente. Atacó a Donald Trump 13 veces, pero nunca lo llamó por su nombre.

El tan esperado discurso sobre el Estado de la Unión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, comenzó con una gran ovación.

Un discurso que cobra especial importancia este año ya que, a ocho meses de las elecciones presidenciales, el actual presidente no goza de excelentes números en las encuestas y, de hecho, tiene que enfrentarse a dudas generalizadas sobre su avanzada edad.

Biden habló durante 68 minutos completos, dirigiéndose al Congreso (y a la nación) con un discurso inusualmente enérgico y vigoroso en el que atacó repetidamente a los republicanos y a su predecesor Donald Trump: lo mencionó 13 veces, pero sin llamarlo nunca por su nombre.

Los temas del discurso de Biden sobre el Estado de la Unión

Hubo cuatro temas principales: la importancia de la democracia, en contraposición a la invasión rusa de Ucrania y los acontecimientos internos relacionados con Trump, la protección de los derechos reproductivos y el acceso a la atención médica, la recuperación económica del país y la inmigración.

Aparte de un par de incertidumbres, Biden transcurrió sin problemas, sin caer en las meteduras de pata que lo distinguen. Por el contrario, alternaba hábilmente entre chistes y anuncios contundentes. También hubo una referencia a sus 81 años, que la mayoría de los estadounidenses consideran demasiado para ocupar el cargo de presidente durante otros cuatro años.

Biden recordó que nació durante la Segunda Guerra Mundial, pero aprovechó una visión "fresca" del país. "No lo parece", bromeó, "pero he estado aquí por un tiempo. Pero cuando llegas a mi edad, las cosas se vuelven más claras que antes".

"Conozco la historia de Estados Unidos", subrayó, y concluyó con un mensaje que volverá en los próximos meses: "La pregunta a la que se enfrentará el país no es cuántos años tenemos, sino cuántos años tienen nuestras ideas. No se puede liderar a Estados Unidos con viejas ideas que nos lleven de regreso".

Biden ataca repetidamente a los republicanos y a Donald Trump

Biden ha creado un contraste continuo entre su visión internacionalista del mundo y la tendencia más aislacionista de su predecesor.

El presidente en funciones abrió su discurso con una acalorada denuncia del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, diciendo que "mi predecesor y algunos de ustedes aquí están tratando de encubrir la verdad" sobre lo sucedido. Situó la insurrección en el tema más amplio de la amenaza a la democracia estadounidense, que nunca había estado tan en peligro desde la Guerra Civil.

También criticó a Trump, sin nombrarlo todavía, por su "sumisión" a Vladimir Putin debido a la afirmación del magnate de que el presidente ruso "puede hacer lo que quiera" con los estados miembros de la OTAN que no gastan lo suficiente en defensa. "Un expresidente realmente dijo eso, inclinándose ante un líder ruso. Creo que es indignante, peligroso e inaceptable", dijo Biden.

Luego arremetió contra la oposición republicana a la ayuda a Ucrania, implorando al Congreso que apruebe el paquete de fondosque ha estado estancado durante meses.

"Ucrania puede detener a Putin si lo apoyamos y le proporcionamos las armas que necesita para defenderse", dijo Biden, enviando un mensaje a Putin: "Mi mensaje al presidente Putin, a quien conozco desde hace mucho tiempo, es simple: no retrocederemos. No vamos a hacer eso. No me voy a doblegar".

La defensa del derecho al aborto y a la atención médica

El inquilino de la Casa Blanca atacó frontalmente a la Corte Suprema, con los jueces sentados a pocos metros de distancia, por la decisión de junio de 2022 de anular el fallo Roe vs Wade, que garantizaba el derecho al aborto en Estados Unidos.

Biden ha dicho que los esfuerzos para restringir el aborto son un "asalto a la libertad" y prometió restaurar el derecho.

Biden dijo en broma que el proyecto de ley de salud de la era Obama sigue siendo un "gran problema" y prometió trabajar para hacer permanente un crédito fiscal vinculado a la ley. "A más de 100 millones de ustedes ya no se les negará el seguro médico debido a una condición preexistente", dijo Biden.

"Mi predecesor, y muchos en esta Cámara, quieren eliminar el beneficio de los medicamentos recetados mediante la derogación de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio. No permitiré que eso suceda".

Acusan a republicanos de favorecer a los ricos

Biden ha esbozado una visión económica que va de lo grande a lo pequeño. Habló de una recuperación económica pospandemia que no sacrifique la creación de empleo para contener la inflación.

Con los precios de las viviendas aún altos, propuso un crédito fiscal para reducir los costos hipotecarios.

También atacó a los republicanos por sus políticas fiscales que favorecen a los ricos. Biden dijo que debería haber una tasa impositiva mínima del 25 por ciento para los multimillonarios, afirmando que "ningún multimillonario debería pagar una tasa impositiva federal más baja que la de un maestro, un asistente de baño o una enfermera".

Crisis en Oriente Medio: Biden anuncia la construcción de un muelle temporal en Gaza

La referencia a la crisis en Oriente Medio también es inevitable. El jefe de Estado estadounidense reiteró su línea, la de la solución de dos Estados.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no estará de acuerdo, pero el líder estadounidense necesita salir de las garras israelíes, lo que corre el riesgo de alejarlo del voto de los jóvenes y árabes estadounidenses que son muy fuertes en al menos un estado clave, como Michigan.

Biden puede estar comenzando a reaccionar a la ira de algunos demócratas por su fuerte apoyo a Israel: después de aprobar la entrega de ayuda humanitaria estadounidense a Gaza la semana pasada, el presidente anunció planes para ayudar a crear un puerto temporal en la costa de la Franja de Gaza para aumentar significativamente el flujo de ayuda al enclave sitiado.

Pidió a los israelíes que hagan más para aliviar el sufrimiento de los palestinos, incluso mientras buscan eliminar a Hamas. "A Israel, le digo que la asistencia humanitaria no puede ser una consideración secundaria o una moneda de cambio", dijo Biden.

Biden desafiado por el padre de un soldado que murió en Afganistán

Durante su discurso, el jefe de Estado estadounidense fue desafiado por Steve Nikoui, padre del cabo primero de la Infantería de Marina Kareem Nikoui, uno de los 13 militares asesinados fuera del aeropuerto de Kabul durante la retirada de Afganistán en 2021.

El hombre gritó "Abbey Gate, Abbey Gate", refiriéndose al lugar donde murieron los soldados estadounidenses. El hombre fue retirado y arrestado.