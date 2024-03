Por Euronews

Tras la captura y detención de Daniela Klette en Berlín, la policía alemana ha desplegado un operativo en la capital en busca de otros dos prófugos de la RAF: Ernst-Volker Staub y Burkhard Garweg

La policía alemana llevó a cabo este domingo una operación masiva en Berlín, centrada en el distrito Friedrichshain, con el objetivo de encontrar y capturar a dos miembros del grupo de extrema izquierda Fracción del Ejército Rojo (RAF): Burkhard Garweg y Ernst-Volker Staub.

Tras el arresto el pasado lunes en la capital germana de Daniela Klette, militante de la RAF -hoy sexagenaria- prófuga durente 30 años, a policía sospechó que Staub y Garweg también se esconderían en Berlín, por lo que alrededor de 130 agentes, liderados por la Policía Criminal del Estado de Baja Sajonia, desplegaron una operación centrada en captarlos.

En un momento, "se produjeron disparos en relación con la apertura de una puerta, no hubo heridos", declaró Ulrike Trumtar, portavoz de la policía. Finalmente, la búsqueda terminó con dos detenidos que, sin embargo, no resultaron ser los pricipales sospechosos en libertad, no obstante, se investiga si podrían tener vínculos con su indagación sobre la RAF.

¿Qué hizo el grupo terrorista RAF?

Garweg, Staub y Klette habrían realizado juntos una serie de robos a mano armada, llevados a cabo entre 1999 y 2016, para financiar su vida clandestina que duró más de 30 años, y son son sospechosos de intento de asesinato. Los tres habrían pertenecido a la llamada tercera generación de la ya disuelta RAF, también conocida como grupo Baader-Meinhof.

En las décadas de 1970 y 1980, la Fracción del Ejército Rojo llevó a cabo una serie de atentados en la entonces Alemania Occidental mediante ataques y secuestros, con un total de más de 30 asesinatos atribuidos al grupo. Las autoridades afirman que el RAF fue responsable de herir a otras 200 personas. La entonces Alemania Occidental clasificó al grupo como organización terrorista.

El RAF se declaró disuelta en 1998 y no hay pruebas de que la antigua organización terrorista siga activa.