Los espeluznantes casos de acoso a menores dentro o fuera de la escuela que han visto la luz recientemente son preocupantes y hacen sonar las alarmas. Quizá sean aún más alarmantes las apreciaciones de los científicos sobre incidentes que nunca salen a la luz porque las víctimas los ocultan en lo más profundo de su psique.

Los problemas de acoso escolar preocupan a la comunidad escolar desde hace más de tres décadas, pero en los últimos años se han producido cambios cualitativos y cuantitativos.

Hace unas semanas, por decisión del Primer Ministro, Kyriakos Mitsotakis, se creó una Comisión Científica para elaborar una Estrategia Nacional de Prevención y Tratamiento de la Violencia y la Delincuencia de Menores.

La directora de la Comisión, Vassiliki Artinopoulou, confirma que hay cambios.

"Hay un aumento cuantitativo de los delitos cometidos por menores y una diferenciación cualitativa, es decir, se cometen más delitos violentos. Pero este aumento se observa principalmente del 22' al 23', obviamente influido por la pandemia, pero si queremos analizar las causas y razones más profundas de este aumento, tenemos que remontarnos un poco más atrás, principalmente a la crisis, que para Grecia no fue sólo una crisis económica, sino también una crisis social y de valores", explica a euronews Vasiliki Artinopoulou, profesora de Criminología en la Universidad Panteion. Artinopoulou añade que_"en la categoría solar 12-14 vemos que tenemos un aumento, es decir, el umbral solar está bajando y lo vemos en otros fenómenos, por ejemplo en el consumo de drogas_".

Según datos policiales, en septiembre se produjeron 1353 detenciones de menores y se formaron 1201 expedientes por casos de delincuencia.

En una encuesta realizada por Smile of the Child en 2022-2023, 1 de cada 3 niños, es decir, el 32,4%, en todo el país dice haber sido acosado en la escuela, mientras que 1 de cada 6 niños en toda Grecia dice sentir que su escuela no le enseña a no acosar a sus compañeros.

Antonia Torrens es psicopedagoga, Directora General del Centro de Acción e Innovación Social y creadora y directora de Vivir sin acoso.

Ella explica cómo se ataca a un niño y cómo otro acaba siendo acosado, dentro o fuera del entorno escolar.

"_Es un mito creer que los niños que tienen cierta diversidad son_el blanco.La realidad es que cualquiera puede ser el objetivo, en cualquier momento. Es lo que llamamos estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Esto puede ocurrir fácilmente porque todos nosotros en algún momento podemos tener un día vulnerable, un día difícil y ser un poco más vulnerables emocionalmente. Así que si, por la razón que sea, se encuentra un grupo de niños o un grupo de niños que quieren acosar o descargar su energía negativa, esta persona que parece normal en todos los aspectos puede convertirse en el objetivo e iniciar comportamientos que derivarán en acoso", explica Torrens a euronews.

También es necesario que todo el mundo entienda dónde está la línea roja, dónde acaba la diversión y empieza el acoso".

El pasado mes de marzo, la ex ministra de Educación Niki Kerameos, en un debate en el Parlamento sobre el proyecto de ley contra el acoso, dijo que, según los datos presentados durante la redacción del proyecto, sólo un pequeño porcentaje de las víctimas de acoso son adultos. Se calcula que el 97% de los niños tienen miedo de denunciar los incidentes a los profesores.

Y esa es la gran apuesta según los expertos.

En el Centro de Acción e Innovación Social funciona desde hace años una plataforma en la que padres, alumnos y profesores pueden ponerse en contacto de forma rápida y anónima para pedir consejo y orientación.

Pero el Ministerio de Educación también ha puesto en marcha una plataforma para denunciar incidentes de violencia doméstica, de forma anónima o anónima por parte de los alumnos y anónima por parte de los padres.

Se espera que el recién creado comité presente en los próximos meses el documento de la Estrategia Nacional al Primer Ministro.

El objetivo es abordar el problema de forma horizontal, con la cooperación de todas las partes interesadas.

El texto de la Estrategia Nacional, que también se someterá a consulta, incluirá formación para profesionales, políticas basadas en la investigación en el ámbito de la protección de los derechos del niño y sensibilización sobre cuestiones de prevención, así como la actualización de las políticas ya existentes.

Evento-debate en el CMOP sobre el acoso escolar

Más de 750 personas asistieron al evento en línea organizado por el CMOP, como parte de su programa Vivir sin acoso, titulado "Vivir sin acoso: Depende de ti", con motivo del Día Nacional contra la Violencia Escolar y el Acoso Escolar. El evento se centró en la prevención y el tratamiento del acoso escolar y la delincuencia de menores, al tiempo que se presentó, entre otras cosas, la renovada aplicación Vive Sin Acoso del CMOP, a través de la cual alumnos, padres y profesores reciben apoyo psicológico gratuito, anónimo y confidencial de psicólogos especializados.