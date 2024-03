Pasadas dos décadas siguen sufriendo los daños provocados por las explosiones. Desconfían de la versión oficial y lamentan el trato que han recibido por parte de los diferentes Gobiernos y la clase política.

Este lunes Ángeles Domínguez tiene cita médica. Va a consulta con su cirujano para someterse a una evaluación porque, posiblemente, la tendrán que volver a operar como consecuencia de los daños provocados por el atentado que sufrió hace exactamente 20 años: el 11M.

"Tengo varias costillas rotas, un hemotórax, un neumotórax, el tímpano roto. Soy víctima directa, yo iba en el tren que explotó en la calle Téllez". A todas esas lesiones se suma ahora su gran preocupación: "que a partir de mañana prescribirán los delitos".

Ángeles solía coger el tren que salía a las 7:11 de la mañana de Alcalá de Henares dirección Madrid. El 11 de Marzo de 2004 se subió en el de las 7:05. En el mismo convoy iba Eloy Morán, otro de los supervivientes. Ambos se dirigían a sus trabajos, pero nunca llegaron.

"Era un día corriente, yo viajaba tranquilo, con los ojos cerrados, en la penumbra de una mañana gris y fría propia del final del invierno. Llevaba una gabardina porque parecía que iba a llover", recuerda Eloy.

"Justo en el momento de entrar en Atocha el tren casi se detiene, era algo habitual porque a veces se atascaban los convoyes. En ese momento justo fue cuando se produjo la explosión, fue terrible, un estallido tremendo".

192 muertos y cerca de 2.000 heridos

Ese era uno de los cuatro trenes de Cercanías que explotaron aquella mañana. Los artentados del 11M dejaron 192 muertos y casi 2.000 heridos. Es el más sangriento de la historia de España, el segundo más grave de toda Europa.

"En ese momento no se te pasa nada por la cabeza, me quedé desparramado en el suelo y me quería levantar pero no podía, pensé que había perdido partes de mi cuerpo, me palpé y estaba entero, sin embargo me resultaba imposible ponerme de pie, estaba completamente bloqueado, esperé a que vinieran los servicios de emergencias".

Y estos llegaron. Trasladaron a los heridos a diferentes hospitales de Madrid. No había ambulancias suficientes y los taxistas hicieron ese mismo servicio de manera gratuita. La situación era dramática en toda la ciudad y la gente no entendía lo que pasaba.

La radio fue la primera en informar: "os puedo describir la imagen, entre 500 y 600 personas tratando de escapar, hay varios fallecidos y los están trasladando al Hospital", informaban, todavía jadeando, los primeros reporteros en llegar.

Se montó un hospital de campaña en el polideportivo Daoiz y Velarde, junto a la calle Téllez. Eloy fue atendido en cuanto llegó el personal sanitario. Actualmente, por las heridas de la explosión, tiene una incapacidad permanente.

"He perdido la visión del ojo izquierdo y la audición del oído izquierdo, con el tiempo las quemaduras y las heridas se han ido curando", relata a 'Euronews', pero asegura que hay otras heridas que no se han cerrado.

Desconfían de la versión oficial

20 años después del atentado cree que no está del todo claro lo que ocurrió y eso le preocupa. "Lo que nos han contado no es verdad, no entiendo por qué se destruyeron pruebas". Ángeles, por su parte, cree que "hay muchas lagunas" en la investigación.

"El lugar del crimen se desmontó a los tres días, no se hizo una instrucción correcta y yo creo que faltan muchas cosas por saber. No me creo la versión oficial, no se sabe el tipo de explosivo que se utilizó y los restos de los trenes han desaparecido", añade ella.

"Cualquier otra hipótesis es pura elucubración"

Eloy reconoce, sin embargo, no tener pruebas de otra posible versión de los hechos. "Cualquier otra hipótesis que yo maneje es pura elucubración que no lleva a ninguna parte, pero me pregunto qué hacía una mochila en Vallecas llena de metralla cuando en ninguno de los fallecidos impactó metralla, es todo una pura mentira".

Según la sentencia del caso, el atentado lo organizó una célula yihadista. Siete de sus integrantes fueron localizados días después en Leganés. Cuando la Policía intentaba detenerlos, estos se inmolaron.

¿Quiénes fueron los detenidos por el 11M?

Jamal Zougam y Otman el Gnaoui están condenados a 42.900 años de prisión como autores materiales. José Emilio Suárez Trashorras, un minero asturiano, está condenado a 34.715 años de prisión como cooperador necesario, siendo este quien facilitó los explosivos a los terroristas.

Hubo otros 18 integrantes de la célula yihadista detenidos que ya han cumplido condena. No obstante, en el juicio resultó imposible determinar quién fue el autor intelectual del atentado.

¿Por qué se desconoce el autor intelectual del 11M?

Numerosos juristas han explicado en estas dos décadas que es posible que no existiera una persona concreta que ordenara los ataques debido a la falta de jerarquía en este tipo de organizaciones terroristas.

En este 20 aniversario, su cirujano le dirá a Ángeles si tendrá que ser operada de nuevo. Eloy acude al homenaje que se realiza en la estación de tren de Alcalá de Henares, su ciudad. Ambos lamentan el trato que han recibido en las pasadas dos décadas por la clase política y por los distintos Gobiernos que ha habido en España.