Preocupación entre los portugueses por la estabilidad del país tras las elecciones

Por Euronews

Tras los comicios, el resultado obtenido por la Alianza Democrática y el ascenso de Chega podrían suponer un obstáculo para gobernar.

PUBLICIDAD

El Parlamento portugués ha dado un giro hacia la derecha tras las elecciones del domingo, al igual que otros países europeos. Tras los comicios, el resultado obtenido por la Alianza Democrática y el ascenso de Chega podrían suponer un obstáculo para gobernar. Luís Montenegro debería ser nombrado primer ministro, pero aunque logre aprobar el programa de gobierno en la Asamblea de la República, necesitará el voto a favor del partido de André Ventura para aprobar el primer presupuesto nacional.

"En cuanto a los resultados... vamos a ver lo que nos espera, porque es un margen muy corto. Puede que no lleguen a un acuerdo. Ojalá no volvamos a tener elecciones el año que viene. Ese es mi temor", declara un ciudadano portugués.

"Tenemos que ver qué pasará a partir de ahora. Si hay empate, si no hay empate, si tienden su mano a Chega, o si no lo hacen... Como mujer de una cierta edad, esto me preocupa. Veremos qué pasa. Estoy esperando a ver quién es el valiente que da la cara", señala otra ciudadana.

"Tengo cierto temor sobre lo que puede significar el ascenso de Chega, y las consecuencias que puede tener en nuestro país. Tampoco sé qué esperar de la Alianza Democrática. Obtuvo un resultado que está muy cerca del logrado por el Partido Socialista. Creo que ha sido, sobre todo, un voto táctico. Tengo la impresión de que no soy el único que no está al tanto de las propuestas que podrían llevarse a cabo. El ascenso de la derecha asusta un poco a las generaciones jóvenes; al menos, los amigos con los que he hablado de esto parecen un poco asustados", indica un tercer elector de Portugal.

"Probablemente, una buena forma de vaciar el poder de Chega sería hacer una coalición, incluso para el Gobierno, porque, de esta forma, la primera figura sería siempre la Alianza Democrática y Luís Montenegro. Así, el partido Chega quedaría desprovisto de su relevancia. Ahora ocupa una posición trascendental en la línea política nacional. Habrá que esperar a tener más información sobre el Gobierno y la decisión del presidente de la República", afirma un último ciudadano portugués.

Los portugueses parecen preocupados por la estabilidad del país, y no prevén que estas elecciones desemboquen en una solución de Gobierno a largo plazo. Sin embargo, esperan no tener que volver a votar dentro de un año, concluyeJoana Mourão Carvalho, periodista de Euronews.