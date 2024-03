Por euronews

Con una ventaja de menos de 1 punto porcentual, 29,5% frente a 28,7%, la Alianza Democrática gana formalmente las elecciones generales en Portugal y poner fin a muchos años de gobierno socialista. Pero un resultado así no es suficiente para formar una mayoría absoluta.

PUBLICIDAD

Numéricamente, el candidato triunfante, Luis Montenegro, con Alianza Democrática (AD) necesitaría a los socialistas o a la extrema derecha Chega (Basta) como aliados, ya que incluso si se reunieran todos los partidos, no tendrían suficientes escaños para alcanzar el umbral de la mayoría absoluta.

El líder de los socialistas, Pedro Nuno Santos, felicitó a AD: "Seremos oposición, renovaremos el partido e intentaremos reconquistar a los portugueses". Destacó que su partido no se unirá a AD en la coalición gobernante ni cederá el liderazgo de la oposición a Chega.

La extrema derecha de Basta supera el 18%

El socialista Nuno Santos también llamó a tomar en serio el resultado de la oposición, ya que "en Portugal no hay un 18,1% de votantes racistas o xenófobos". El saliente presidente Antonio Costa señaló que después de "una crisis inflacionaria como la que el país no había experimentado en 30 años" no sorprende que los populistas estén en ascenso.

Su equivalente español, VOX felcitó en las redes sociales el éxito de Chega.

Entre ambas formaciones, Alianza Democrática y Chega, han obtenido el respaldo de más de la mitad del electorado. Luis Montenegro obtiene el 30,44% de los votos.

De cerca le sigue el Partido Socialista de Pedro Nuno Santos que ha conseguido conquistar a un 28.57% del electorado, muy lejos del resultado en los anteriores comicios de su antecesor Antonio Costa, salpicado ahora por un escándalo de corrupción.