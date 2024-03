Por Euronews

Las primeras reacciones tras el proyecto de ley para prohibir TikTok en Estados Unidos no se han hecho esperar. El país norteamericano es un mercado de más de 170 millones de usuarios en la red social.

Ayer fue el día elegido para comenzar la batalla legislativa para prohibir a nivel nacional en Estados Unidos la popular red social china TikTok.

Estados Unidos no es la primera en dudar de la popular aplicación a nivel mundial. Bruselas ya comenzó una investigación sobre la misma el pasado de mes de febrero.

La propuesta de ley fue aprobada por una gran mayoría de 352 votos frente a 65 votos y pasa directamente al senado estadounidense en lo que podría ser el primer gran golpe contra TikTok y que podría tener efecto dominó con el resto de países.

Hay que tener claro que es el primer paso hacia una posible prohibición, y no que hoy ya no funcione TikTok en Estados Unidos.

TikTok y el posible uso chino para espiar a 170 millones de usuarios en EE.UU.

TikTok es una compañía subsidiaria de la empresa china ByteDance Ltd. y hay indicios que hacen pensar que es una compañía manejada por el gobierno chino, que podría pedir los datos de los millones de usuarios norteamericanos cuando quiera.

Las preocupaciones que ello despierta en el país debido a la legislación china de seguridad nacional se ven reforzadas al poder ser usada TikTok como medio de recopilación de datos si el gobierno chino lo requiere.

El primer paso para esta prohibición ya se ha dado con la votación de ayer. Ahora es el senado quien tiene que aprobar el proyecto de ley para que se convierta en ley, y pasará un control final para que se apruebe definitivamente.

El líder del Senado, Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, dijo que tendrá que consultar con los presidentes de los comités pertinentes para determinar el rumbo del proyecto de ley. El presidente Joe Biden ha dicho que si el Congreso aprueba la prohibición, la firmará en plena carrera presidencial contra Donald Trump.

TikTok y sus argumentos

La red social ha negado que pueda ser usada como una herramienta del gobierno chino. De hecho han afirmado que nunca han compartido datos de usuarios estadounidenses con el gobierno del país asiático y que no lo harán aunque el gobierno lo pida.

El gobierno estadounidense no ha aportado ninguna prueba que refute esas afirmaciones.

Las reacciones no se han hecho esperar entre los usuarios y partidos de la competencia

Los usuarios deTikTok han creado un hastag #tiktokshutdown y #keeptiktok con el que centralizan más de 80.000 quejas sobre este cierre en lo que denominan como la prohibición de la libertad de expresión.

Los republicanos también se oponen a esta medida ya que creen que los usuarios deberían ser avisados pero no que se prohíba una red social de esta envergadura en un claro movimiento de censura. De hecho, concluye que esta prohibición tendría repercusión sobre muchos negocios estadounidenses a los que la red social les ha ayudado a poder crecer.

El palabras de Tom McClintock, republicano por California: "La respuesta al autoritarismo no es más autoritarismo" y concluyó que Estados Unidos no tiene que equipararse al Partido Comunista Chino: "La respuesta a la propaganda al estilo del PCC no es la opresión al estilo del PCC".