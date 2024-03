Por Euronews

El expresidente de la la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, es la única incógnita por despejar en una ecuación que hasta ahora coloca al socialista Salvador Illa como favorito para encabezar un gobierno de coalición. Según la prensa española este jueves Puigdemont desvelará si se presenta.

El eurodiputado Carles Puigdemont mantiene el suspense sobre si se presentará a las elecciones catalanas del 12 de mayo. Su partido, el conservador nacionalista Junts per Catalunya, lo ve como su mejor baza. Según la prensa española este jueves Puigdemont despejará la incógnita de si se presenta a las elecciones en Cataluña y lo hará desde Francia.

El secretario general de Junts Jordi Turull apoya la candidatura del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y no hay demasiadas dudas de que esta semana, al parecer este jueves y desde Francia, Puigdemont desvelará cómo y cuando. Su presencia conlleva una serie de golpes de efecto con respecto al resto de los candidatos.

¿Campaña desde la cárcel?

El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha confirmado que su defendido volvería "una vez que haya entrado en vigor la Ley de Amnistía" y que tienen bien presente que existe la posibilidad de que pudiera ser detenido. La incógnita y el calculado riesgo de ir a prisión son vistos desde Junts como propulsores de voto.

Sin embargo la Ley de Amnistía, reclamada insistentemente por Puigdemont, no se aprobaría antes de finales de mayo o principios de junio lo que descoloca las posibilidades de hacer campaña de Puigdemont. Una campaña pasiva desde la cárcel es una opción no descartada.

Puigdemont ha publicado en redes sociales y difundido en declaraciones públicas reiteradamente que “lo que ocurre en el Estado español con los jueces es una anomalía en la Europa democrática”.

Puigdemont tiene abierta una causa por el Supremo por "terrorismo"

Lo cierto es que Puigdemont tendría que dejar su escaño de parlamentario europeo y sin inmunidad podría ser detenido en España. Hasta finales de mayo no es previsible que el Tribunal Supremo levante la orden de detención ya que la Ley de Amnistía no se habrá publicado en el BOE y por tanto no habrá entrado en vigor. Carles Puigdemont está prófugo de la justicia española desde 2017 y actualmente a disposición de la justicia belga.

Por ahora, según las encuestas previas, es el socialista Salvador Illa quien podría pactar con Esquerra Republicana de Catalunya, o incluso con Junts, para alcanzar los 68 escaños necesarios.

Sin embargo Junts ya habría puesto en antecedentes al PSOE que solo con Puigdemont de presidente de la Generalitat garantizarían a cambio la continuidad de Sánchez en Moncloa. Los independentistas solos, por ahora no dan mayoría para formar gobierno, aunque de aquí al 12 de mayo son varias las pelotas que están en un tejado muy poco firme.