Putin obtiene su quinto mandato con récord de votos y de participación

76 millones de rusos votaron por Putin, el mayor número de votos de su historia, mientras que la participación alcanzó la cifra récord del 77%, según la Comisión Electoral.

Vladímir Putin ha sido reelegido para un quinto mandato con más del 87% de los votos, en unas elecciones sin suspense y con una durísima represión contra la oposición.Putin, de 71 años, podrá permanecer en el poder durante al menos seis años más, hasta 2030.

76 millones de rusos votaron por Putin, el mayor número de votos de su historia, mientras que la participación alcanzó la cifra récord del 77% según Comisión Electoral. El resultado confirma así los pronósticos de unas elecciones en las que no se esperaban sorpresas por la falta de rivales.

"No esperamos nada, todo está bien. Nada cambiará. Seguimos como estábamos, así que todo estará bien", decía una moscovita.

"Él es nuestro líder, la mayoría lo apoya y ahora, de hecho, la operación militar especial está en marcha, por lo que es mejor no cambiar de caballo en medio de la corriente", opinaba otra entrevistada.

Protestas contra Putin a pesar de la presencia policial

A pesar de los intentos de intimidación por parte de las autoridades, en muchas ciudades rusas la gente se congregó en los colegios electorales alrededor de las doce del mediodía, en el último día de votación.

La protesta opositora 'Mediodía sin Putin' pedía anular el voto o elegir a otro candidato como muestra de rechazo al actual presidente.

"Si Putin hubiera anunciado que había ganado el 56%, entonces habrían dicho, bueno, sí. Pero al ver las multitudes en los colegios electorales y las papeletas anti-Putin y ver que intentan reprimirlos como si no existieran en absoluto... Y el resultado aparece como si no hubiera votos contra Putin, ni multitudes, ni protestas, ni nada... entonces estos resultados no tienen valor", explica Abbas Gallyamov, analista político.

La victoria de Putin "no tiene conexión con la realidad", según el equipo de Navalni

La mayoría de países occidentales han tachado de "farsa" estos comicios que carecen de reconocimiento internacional. Las protestas se sucedieron el domingo en las delegaciones rusas de Riga, París, Milán o Berlín.

Yulia Navalnaya publicó en su cuenta de X un tuit en el que llamaba cobarde a Putin. ¡Qué cobarde! Llamado por el apellido después de haberlo matado.

En la capital alemana, Yulia Navalnaya se encontraba entre quienes hacían cola para votar. La viuda de Alexéi Navalni escribió el nombre de su marido en la papeleta. Muchos rusos hicieron lo mismo y llevaron sus votos a la tumba de Navalni.