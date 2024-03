Por Euronews

La UE asume otros seis años de tensión con el Kremlin tras la reelección del presidente Putin en un momento en que sus vínculos con Rusia están en su peor momento desde que comenzó la invasión de Ucrania. La UE dice que mantendrá el respaldo a Kiev a largo plazo.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel felicitaba al mantatario ruso cuando ni siquiera habían comenzado unas elecciones a las que describió así: "Sin oposición. Sin libertad. Sin elección".

Los ministros de Exteriores de la UE tachan estos comicios de pseudoelección al considerar que se le ha negado a los votantes y a las instituciones rusas una evaluación imparcial e independiente de estas elecciones.

Alemania califica la votación como 'pseudoelección'

En Alemania, el presidente, Frank-Walter Steinmeier, dijo que no felicitaría a Vladímir Putin, mientras que el Ministerio alemán de Exteriores calificó la votación como 'pseudoelección'.

Polonia denunció la represión rusa en un comunicado, mientras que la UE lamentó la decisión de las autoridades rusas de no invitar a observadores internacionales a sus elecciones.

"Esto va en contra de los compromisos de Rusia y ha negado a los votantes y a las instituciones rusas una evaluación imparcial e independiente de estas elecciones", afirmó el bloque de 27 naciones en una declaración conjunta.

La UE deplora la ausencia de observadores internacionales

"No han sido unas elecciones libres y justas. Destaca la ausencia de observadores de la OSCE y un entorno muy restringido, esto es lo que puedo decir a nivel diplomático. Estas elecciones se han basado en la represión y la intimidación, señaló el Alto representante de la UE, Josep Borrell.

Krišjānis Kariņš, ministro de Exteriores de Letonia lamentó que el resultado electoral muestra que Rusia va a mantener el mismo rumbo que ha seguido desde hace más de 20 años. "Ahora que Putin permanece en el poder, muy claramente en el poder, está claro que Rusia no cambiará su rumbo."

Por su lado, el ministro de Exteriores de Lituania, Gabrielius Landsbergis denunció que "no se pueden convocar a elecciones sin respetar el procedimiento de los que se supone debe parecerse a unas elecciones".

Zelenski tachó a Putin de 'dictador adicto al poder'

Por su lado, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski tachó a Vladímir Putin de "dictador adicto al poder" y dijo en un vídeo publicado en la red social X que Putin "está haciendo todo lo posible para gobernar para siempre".

"El dictador ruso escenifica otras elecciones. Todo el mundo entiende que esta persona, como muchas otras a lo largo de la historia, se ha enfermado de poder y no se detendrá ante nada para gobernar para siempre. Esta imitación de 'elecciones' no tiene legitimidad y no puede tenerla. Esta persona debe terminar en La Haya. Esto es lo que debemos garantizar. Cualquier persona en el mundo que valore la vida y la decencia.