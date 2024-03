Los votantes rusos apoyan a Putin, pero: ¿Qué piensan realmente?

Por Euronews

La gran mayoría de los votantes rusos votará a favor de Vladimir Putin en unas elecciones prácticamente sin competencia. ¿Es la propaganda del Kremlin la culpable? Lea lo que los votantes tienen que decir.

Siempre es difícil para los votantes rusos expresar su opinión públicamente, por temor a ser castigados por decir lo que piensan, ejemplo de ello es lo sucedido a Alexéi Navalni.

Pero un canal de televisión checo pidió a los rusos que dieran su opinión sobre las elecciones presidenciales, que se espera que terminen este domingo, con una reelección triunfal del presidente Vladimir Putin.

Los jóvenes entrevistados suelen elogiar al jefe del Kremlin. Mientras que los más adultos tienen una doble perspectiva.

La opinión de la juventud rusa

Pavel Kipriyanov, actor freelance: "Si hablamos en general sobre el camino elegido por mi país y mi gobierno, bueno, lo entiendo perfectamente, lo acepto, excepto por ciertas cosas que pueden no convenir a mí. Pero en términos generales, estoy contento con la dirección que está tomando mi país y creo que es genial".

Milena Shikina, estudiante, esposa de Pavel: "Bueno, me parece que ha sido desde el colapso de la Unión Soviética en los años 90, cuando el país no estaba en la mejor forma y estaba en un declive bastante grave. Y luego llegó Putin y la forma en que vive nuestro país hoy. Creo que es un buen resultado".

Muchos factores pueden explicar este comportamiento, dice el sociólogo ruso Lev Gudkov. Pero cuando se trata de los jóvenes, Gudkov cree que "han perdido su comprensión de la era soviética. No tienen experiencia en ello y no tienen con qué compararlo. Se podría decir que se han criado bajo Putin y no conocen nada más".

No es tan simple como una brecha generacional. De los miles de votantes que han decidido abandonar Rusia en los últimos dos años, muchos han sido hombres jóvenes, decididos a escapar del régimen y del reclutamiento para luchar en Ucrania.

Pero, proporcionalmente, muchos no pudieron irse, mientras que otros optaron por no abandonar su tierra natal. Entonces, ¿por qué votar por Vladimir Putin a pesar de todo?

La opinión de la población adulta opositora

El padre de Milena, por su parte, es un abierto opositor al régimen de Moscú. Pero Artur Shikin, un contratista de la construcción, tuvo que huir de Rusia y refugiarse en Georgia.

Su opinión es clara. "Hay 150 millones de personas, ¿no pueden oponerse? Es como con Stalin: la gente decía que Stalin era responsable de todo. Pero al mismo tiempo, un tercio de la población encarceló a otro tercio de la población y los mantuvo en las cárceles, todo eso fue hecho por la gente".

En cuanto a los votantes mayores, Gudkov también tiene una explicación. "Con Putin", explica, "La idea de futuro ha desaparecido. Las personas no tienen una imagen del futuro y, como resultado, no hay pautas para el desarrollo. Eso es lo que dice la propaganda: preservar el presente".

Las encuestas muestran una mayoría de apoyo a Putin

Una cosa es casi segura: Encuestas recientes han demostrado que la mayoría de los ciudadanos rusos son leales a Putin, con un apoyo de alrededor del 70% frente al 20% de la oposición, aunque estas cifras son difíciles de verificar.

Dos tercios de esta misma población aceptan de todo corazón la información difundida por la televisión estatal y los medios de comunicación pro-Kremlin. Pero, ¿es por convicción o por abnegación?