Por Euronews

El Gobierno francés promete perseguir a los responsables y tacha de "inaceptable" el envío de este tipo de mensajes.

El Gobierno francés promete "perseguir" a los autores que han enviado mensajes con amenazas y vídeos de decapitación a los alumnos de al menos 50 escuelas secundarias de la región parisina, según ha anunciado el primer ministro francés, Gabriel Attal.

Attal considera que los mensajes "buscan poner en peligro la necesaria serenidad" en las escuelas y los considera "inaceptables e inadmisibles".

Desde el miércoles se envían mensajes a través de espacios de trabajo digitales pirateados con amenazas de ataques terroristas, acompañadas de vídeos de decapitación.

"Era odio puro hacia personas que son totalmente inocentes, que están a salvo y que sólo quieren estudiar en la escuela", dijo un estudiante.

Las escuelas ofrecen apoyo psicológico

"No abrí el archivo adjunto, me dijeron que no lo abriera porque es contenido bastante sensible. Pero estaba realmente asustada", dijo otra estudiante.

El Ministerio de Educación está brindando apoyo psicológico a quienes han visto los impactantes vídeos, mientras las autoridades investigan quién está detrás.

La Fiscalía de París ha abierto una investigación por cargos de "acceso y utilización fraudulentos de un sistema automatizado de procesamiento de datos" e "introducción fraudulenta de datos".