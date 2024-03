Por Euronews con AP

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas exigió el lunes un alto el fuego en Gaza durante el mes sagrado musulmán del Ramadán. Se trata de su primera petición para detener los combates.

PUBLICIDAD

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas exigió el lunes una tregua en Gaza durante el mes sagrado musulmán del Ramadán, su primera petición para detener los combates. Estados Unidos se abstuvo en la resolución, que también exigía la liberación de todos los rehenes tomados durante el ataque sorpresa de Hamás el 7 de octubre en el sur de Israel. Pero la medida no vincula esa exigencia al alto el fuego durante el Ramadán, que termina el 9 de abril.

La votación se produce después de que Rusia y China vetaran el viernes una resolución patrocinada por Estados Unidos que habría apoyado "un alto el fuego inmediato y sostenido" en el conflicto entre Israel y Hamas.

Estados Unidos advirtió que la resolución aprobada el lunes podría perjudicar las negociaciones para detener las hostilidades entre Estados Unidos, Egipto y Qatar, planteando la posibilidad de otro veto, esta vez por parte de los estadounidenses.

La resolución cuenta con el respaldo de Rusia, China y el Grupo Árabe de 22 naciones de las Naciones Unidas

Una declaración emitida el viernes por la noche por el Grupo Árabe hizo un llamado a los 15 miembros del consejo "a actuar con unidad y urgencia" y votar a favor de la resolución "para detener el derramamiento de sangre, preservar vidas humanas y evitar más sufrimiento y destrucción humanos".

Ya es hora de un alto el fuego Grupo Árabe

Como el Ramadán termina el próximo mes, la exigencia de un alto el fuego duraría sólo dos semanas, aunque el borrador dice que la pausa en los combates debería conducir a "un alto el fuego permanente y sostenible".

Desde el inicio de la guerra, el Consejo de Seguridad ha adoptado dos resoluciones sobre el empeoramiento de la situación humanitaria en Gaza, pero ninguna había pedido una solución alto el fuego.

Dos tercios de los más de 32.000 muertos en Gaza son mujeres y niños

Según el Ministerio de Salud de Gaza, más de 32.000 palestinos en Gaza han perdido la vidadurante los combates. La agencia no diferencia entre civiles y combatientes en su recuento, pero dice que las mujeres y los niños representan dos tercios de los muertos.

Gaza también enfrenta una grave emergencia humanitaria, con un informe de una autoridad internacional sobre el hambre advirtiendo el 18 de marzo que "la hambruna es inminente" en el norte de Gaza y que la escalada de la guerra podría llevar a la mitad de los 2,3 millones de habitantes del territorio al borde de la hambruna.

La embajadora de Estados Unidos, Linda Thomas-Greenfield, dijo al consejo el viernes que el texto de la resolución "no respalda una diplomacia sensible en la región. Peor aún, podría darle a Hamás una excusa para abandonar el acuerdo que está sobre la mesa". "No debemos avanzar con ninguna resolución que ponga en peligro las negociaciones en curso", dijo, advirtiendo que si no se apoya la diplomacia, "una vez más podemos encontrar este consejo estancado". "Realmente espero que eso no suceda", dijo Thomas-Greenfield.

EE.UU., China y Rusia han vetado varias peticiones de alto el fuego

Estados Unidos ha vetado tres resoluciones que exigen un alto el fuego en Gaza, la más reciente una medida respaldada por los árabes el 20 de febrero. Esa resolución fue apoyada por 13 miembros del consejo con una abstención, lo que refleja el apoyo abrumador a un alto el fuego.

Rusia y China vetaron una resolución patrocinada por Estados Unidos a finales de octubre que pedía pausas en los combates para entregar ayuda, proteger a los civiles y detener el suministro de armas a Hamás. Dijeron que no reflejaba los llamados globales a un alto el fuego. De nuevo vetaron la resolución estadounidense el viernes, calificándola de ambigua y diciendo que no era la exigencia directa de poner fin a los combates que busca gran parte del mundo.

La votación se convirtió en otro enfrentamiento que involucra a potencias mundiales que están atrapadas en tensas disputas en otros lugares, y Estados Unidos recibió críticas por no ser lo suficientemente duro contra su aliado Israel, incluso cuando aumentan las tensiones entre los dos países.

Una cuestión clave fue el lenguaje inusual del borrador estadounidense. Dijo que el Consejo de Seguridad "determina el imperativo de un alto el fuego inmediato y sostenido". La redacción no era una simple "exigencia" o un "llamado" a detener las hostilidades.

Antes de la votación, el embajador de Rusia ante la ONU, Vassily Nebenzia, dijo que Moscú apoya un alto el fuego inmediato, pero criticó el lenguaje diluido, que calificó de redacción filosófica que no pertenece a una resolución de la ONU. Acusó al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y a la embajadora de Estados Unidos, Linda Thomas-Greenfield, de "engañar deliberadamente a la comunidad internacional" acerca de pedir un alto el fuego.

"Esto fue una especie de ejercicio retórico vacío", dijo Nebenzia. "El producto estadounidense está excesivamente politizado y su único objetivo es ayudar a atraer a los votantes, lanzarles un hueso en forma de algún tipo de mención a un alto el fuego en Gaza... y garantizar la impunidad de Israel, cuyos crímenes en el borrador ni siquiera se evalúan".

El embajador de China ante la ONU, Zhang Jun, dijo que la propuesta estadounidense establecía condiciones previas y estaba muy por debajo de las expectativas de los miembros del consejo y de la comunidad internacional en general. "Si Estados Unidos hubiera tomado en serio un alto el fuego, no habría vetado una y otra vez múltiples resoluciones del consejo", dijo. "No habría tomado ese desvío ni habría jugado un juego de palabras siendo ambiguo y evasivo en cuestiones críticas".