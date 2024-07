"Estoy aquí para competir, no sólo para participar", afirma en una entrevista con 'Euronews' Waseem Abu Sal, de 20 años, de Ramala, el primer boxeador palestino que participa en los Juegos Olímpicos.

Aparte del Equipo Olímpico de Refugiados, el equipo palestino es el único cuyos atletas están viviendo fuera de su país de origen. De los ocho atletas, seis nacieron o residen actualmente en el extranjero: en Arabia Saudí, Dubái, Alemania, Chile y Estados Unidos.

Entrenarse en Palestina se ha vuelto casi imposible tras la guerra entre Hamás e Israel. Entre las más de 38.000 víctimas mortales de la guerra, unas 300 eran atletas, árbitros, entrenadores y otro personal deportivo, según el director técnico del Comité Olímpico Palestino.

Sólo dos atletas del equipo palestino permanecieron en Palestina: El corredor Mohammed Dwedar, de Jericó, y el boxeador de peso pluma Wasim Abu Sal, de Ramala.

La guerra entre Hamás e Israel "destruyó" el "sueño"

Wasim Abu Sala es el primer atleta de la historia que representa a Palestina en unos Juegos Olímpicos. A pesar de tener sólo 20 años y haber ganado ya dos medallas internacionales, declaró a 'Euronews' que no fue nada fácil.

Se entrenó en Palestina durante la guerra y volverá a casa con el conflicto probablemente todavía en curso. "Para mí siempre ha sido muy difícil porque en Palestina no hay muchos otros atletas con los que entrenar o relacionarse, pero nunca me rendí".

"Antes de la guerra, competí en los Campeonatos de Asia. Fue bonito estar allí con otros atletas de la diáspora, de Gaza, de Cisjordania. Al final, se convirtieron en mis hermanos. Pero algunos murieron en la guerra. Otro, un joven boxeador, perdió un ojo durante la ocupación, y con él, su sueño".

Uno de los atletas palestinos más destacados que murieron en la guerra fue el corredor de fondo Majed Abu Maraheel. Fue el primer palestino que compitió en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96.

Murió de insuficiencia renal a principios de este año tras no poder recibir tratamiento en Gaza ni ser evacuado a Egipto, según informaron las autoridades palestinas.

"Estoy en los Juegos Olímpicos para competir"

Los ocho atletas palestinos en los Juegos Olímpicos competirán en boxeo, judo, natación, tiro, atletismo y taekwondo.

Sólo un atleta palestino, Omar Ismail, de taekwondo, se clasificó por derecho propio para los Juegos de París. Los otros siete obtuvieron sus plazas mediante un sistema de 'wild-card' entregado como parte de las plazas de cuota de universalidad.

Respaldado por el Comité Olímpico Internacional, permite competir a atletas que representan a naciones más pobres con programas deportivos menos establecidos, aunque no cumplan los criterios deportivos.

Omar Ismail, nacido en Dubai y que competirá por los Territorios Palestinos en los Juegos Olímpicos de París, practica taekwondo en Sharjah. AP/Martin Dokoupil

Pero a Abu Sal no le preocupa cómo se clasificó, gracias a una 'wild card'. Lo que le importa ahora es lo que ocurra después. "Soy el primer boxeador palestino en los Juegos Olímpicos. Tengo el viento a mi favor, no sólo como participante, sino como aspirante", declaró a 'Euronews'.

Ningún atleta palestino ha ganado nunca una medalla olímpica.

"Lucharemos hasta el último segundo"

El director del Comité Olímpico Palestino, Nader Jayousi, declaró que ganar medallas no es la principal prioridad de los atletas que han llegado a París.

"Estamos aquí para mostrar nuestro palestinismo", dijo. "Estamos centrados en luchar hasta el último segundo, lo que hemos estado haciendo como nación durante los últimos 80 años".

"Teníamos muchas esperanzas de ir a París 2024 con atletas cualificados", dijo Jayousi, director técnico del equipo. "Perdimos muchas oportunidades debido a la paralización total de todas las actividades en el país".

Yazan Al Bawwab, nadador de 24 años nacido en Arabia Saudí y residente en Dubái, dijo que no espera reconocimiento por su actuación en la piscina. Utiliza la natación, dijo, como una "herramienta para Palestina".

Yazan Al Bawwab después de las eliminatorias masculinas de 100 m estilo libre en el Campeonato Mundial de Natación en Fukuoka, Japón, el 26 de julio de 2023. AP/Lee Jin-man

"¿Sabes cuántas piscinas homologadas hay en Palestina? Cero", dijo al Bawaab, quien señaló que la economía palestina es demasiado pequeña y frágil para apoyar de forma consistente el desarrollo de atletas de élite.

"No hay deporte en Palestina. Ahora mismo somos un país que no tiene suficiente comida ni cobijo, y estamos intentando averiguar cómo mantenernos con vida. Todavía no somos un país deportivo".

El Papa Francisco dijo el domingo que esperaba que los Juegos Olímpicos de 2024 fueran "una oportunidad para establecer una tregua en las guerras", mientras hacía un llamamiento a la paz en los conflictos de todo el mundo.