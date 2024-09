La capital italiana está buscando formas de frenar el turismo excesivo y la “falta de respeto” hacia uno de los puntos más icónicos de la ciudad.

Roma podría lanzar pronto un sistema de entradas para entrar en uno de sus lugares más emblemáticos. Las autoridades de la capital italiana dicen que quieren ponerlo en marcha en la Fontana de Trevi como parte de los planes en curso para reducir las multitudes y promover el "turismo sostenible".

La fuente del siglo XVIII ha sido durante mucho tiempo una "visita obligada" para los turistas de la Ciudad Eterna, pero con frecuencia está abarrotada y plagada de carteristas.

"Personalmente, estaría a favor de estudiar una nueva forma de acceso, limitado y con un horario determinado, a la Fontana de Trevi", dijo Alessandro Onorato, concejal de Roma responsable de Turismo, al periódico italiano 'Corriere della Sera'.

Si se aplica, actuaría como "un sistema de reserva (de entradas), gratuito para los romanos y con un coste simbólico de 1 euro para los turistas", añadió Onorato. A pesar de ese coste, las autoridades de la ciudad dicen que el objetivo del cargo no es recaudar dinero, sino disminuir y controlar las multitudes, al tiempo que impiden que "coman helado o pizza en un monumento que merece el debido respeto".

Algunas autoridades de Roma esperan que la Fontana de Trevi esté mucho más tranquila en el futuro Cristina Gottardi vía UnSplash

¿Qué posibilidades hay de que el plan de la Fontana de Trevi salga adelante?

La fuente es una de las atracciones más visitadas de Italia y del mundo entero. Eso significa que a menudo está repleta de gente que lucha por echarle un vistazo al icono, diseñado por el arquitecto italiano Nicola Salvi.

Aunque Onorato está deseando ver el plan de venta de entradas en acción, un portavoz del municipio ha dicho que la propuesta es simplemente una idea preliminar y aún no hay nada concreto, aunque es un tema que debería abordarse en algún momento dada la necesidad de hacer más sostenible el turismo en la ciudad.

Roma recibe una media de 35 millones de visitantes cada año y se prevé que esa cifra sea aún mayor en 2025, ya que el Jubileo, un evento religioso de un año de duración que se celebra en la ciudad y en el Vaticano, atraerá a millones más.

¿En qué otro lugar de Italia se cobra la entrada (o se está planeando hacerlo)?

Si la tarifa de la Fontana de Trevi entrara en vigor, no sería el primer intento en Italia de controlar las multitudes. A principios de 2024, Venecia puso a prueba una tasa de 5 euros para los visitantes de un día que llegaran durante las horas punta, con el objetivo de animar a la gente a acudir en horas de menor afluencia. La prueba tuvo respuestas mixtas de las autoridades y los lugareños, pero es probable que se repita en la temporada alta de 2025.

A principios de esta semana, también se anunció que el Gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni está considerando aumentar la tasa turística de Italia para abordar el hacinamiento en ciudades concurridas, incluidas Roma y Florencia.

Si esto sigue adelante, los visitantes que se hospeden en alojamientos locales tendrán que pagar 25 euros por noche por persona. Esta propuesta ha sido recibida con indignación por algunos líderes del sector hotelero, y varios sugieren que dañará al sector y disuadirá a muchas personas de visitar Italia.

En la misma línea, Onorato dijo al 'Corriere della Sera' que a las autoridades de Roma les gustaría limitar la apertura de nuevos alojamientos tipo 'Bed and Breakfast' y viviendas vacacionales para reducir la presión sobre el centro histórico de la ciudad.

Sin embargo, actualmente no tienen el poder para hacerlo: "Hoy podemos limitar el número de restaurantes o locales de comida rápida en el centro histórico, pero no podemos impedir la apertura de instalaciones no hoteleras".