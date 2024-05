Algunos sitios web de noticias han publicado artículos explicando cómo los visitantes pueden evitar pagar la nueva tasa.

El 25 de abril, Venecia puso en marcha una tasa de entrada para los visitantes de un día a la ciudad de los canales. El periodo de prueba abarca 29 días de mayo, junio y julio, incluidos fines de semana y festivos.

La medida se introdujo para frenar el número de visitantes que sólo permanecen un día. Los impulsores de la tasa afirman que aportan menos beneficios económicos a la ciudad que los turistas que pernoctan y causan problemas como el hacinamiento.

Sin embargo, muchos residentes de Venecia han criticado la ineficacia de la entrada para controlar el número de visitantes, al tiempo que condenan al ayuntamiento por pasar por alto cuestiones críticas como la vivienda.

Protestas y confusión por la tasa turística

La puesta en marcha de la tasa el 25 de abril fue recibida con protestas por los residentes y confusión por los turistas.

Uno de los principales malentendidos fue que, aunque los visitantes que hayan reservado alojamiento para pasar la noche en Venecia están exentos del pago de la tasa, tienen que registrar su presencia en la plataforma de reservas.

A otros visitantes les resultaba difícil navegar por el sitio web y comprar un billete era un proceso largo. Los vigilantes comprobaban si los turistas habían descargado su código QR y, en caso contrario, les guiaban por el procedimiento.

Los residentes también salieron en masa a protestar contra la tasa, que, según ellos, no tendrá un efecto significativo en la reducción del número de visitantes y evita abordar cuestiones fundamentales, como la crisis de la vivienda.

Podría ir en contra de la libertad de circulación

Los críticos también afirman que la necesidad de que estudiantes y viajeros obtengan un código QR (aunque no estén obligados a pagar) es poco práctica. El ex alcalde de Venecia Massimo Cacciari ha calificado la tasa de "absurda" y ha pedido a los turistas que no paguen, alegando que va en contra de la libertad de circulación.

La tasa de entrada está fijada actualmente en 5 euros y se aplica a los visitantes de un día, con excepciones como los residentes en la región del Véneto, los estudiantes y los menores de 14 años. En los 11 primeros días de vigencia de la tasa turística la ciudad vendió 195.000 entradas, recaudando un total de 977.430 euros.

La suma superó con creces las expectativas, pero sigue siendo inferior al coste de creación del sistema de reservas en línea, las campañas informativas y el control de las entradas: 3 millones de euros, según el diario italiano Corriere della Sera.

Tras el periodo de prueba, la tasa puede aumentar a 10 euros diarios. También se prevén multas de hasta 300 euros para quienes intenten visitar la ciudad sin billete.

La tasa de entrada a Venecia no ha reducido el número de turistas

Hasta ahora, el proyecto piloto no ha supuesto una reducción del número deturistas. Un concejal de Venecia ha calificado la medida de fracaso.

"La medida de la entrada en Venecia ha fracasado estrepitosamente, porque los números cuentan y dicen que la entrada no ha reducido en absoluto el flujo de turistas ni ha escalonado las llegadas, sino que éstas son numéricamente superiores con respecto a años anteriores", declaró Giovanni Andrea Martini, del grupo municipal Todos Juntos por la Ciudad, en una rueda de prensa celebrada esta semana.

El 19 de mayo de 2024 hubo 70.000 entradas, mientras que el año pasado, el 2 de junio, fiesta nacional en Italia, sólo se registraron 65.000. "Hoy la ciudad está cerrada por la voluntad política de una administración que con esta medida ha ingresado algo de dinero pero no ha salvado el alma de la ciudad", añadió Martini.

"Venecia está degradada porque ha sido abandonada, o mejor dicho, simplemente utilizada para traer dinero".

¿Cómo evitar pagar la nueva tasa de entrada a Venecia?

Algunos sitios de noticias han publicado artículos en los que se explican las formas en que los visitantes pueden evitar el pago de la nueva tasa.

El periódico británico 'The Guardian' señala que los seguidores del equipo de fútbol de Venecia pueden asistir a los partidos de la ciudad sin tener que desembolsar los 5 euros.

Los residentes que se oponen a la entrada han destacado otra forma de eludir el pago de la tasa. Los visitantes invitados a Venecia por residentes de la ciudad están exentos del pago.

Al parecer, algunos activistas han creado un sitio web no oficial para facilitar el intercambio de códigos acceso entre los visitantes.