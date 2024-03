Por Euronews

Aumenta el consumo de cocaína en Francia. La adicción a esta droga ha crecido de forma exponencial y se ha multiplicado por cinco en las dos últimas décadas. Según un reciente informe del Observatorio Francés de Drogas, 600.000 franceses de entre 18 y 64 años consumieron cocaína en 2022.

Para quienes intentan dejarlo, volver a una vida normal es difícil. "Empecé cuando tenía 15 años, no con las mismas drogas. Empecé tomando éxtasis, alcohol, etc... Era en un ambiente festivo. Ahora que tengo una hija de dos años y medio, quiero volver a un vida normal. Esta es mi última oportunidad. ¡Tengo que dejarlo! A toda la gente o a los jóvenes que vayan a probarlo les digo: ¡No lo probéis! Yo he jugado con fuego y me he quemado".

Según el mismo informe, la entrega de droga a domicilio proliferó durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19 y es algo común en las grandes ciudades.