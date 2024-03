Los super-ricos latinos convierten Madrid en una "Nueva Miami"

Decenas de familias de México, Argentina, Colombia o Venezuela han elegido Madrid como destino residencial y de inversión, transformando el tejido inmobiliario, cultural y de ocio de la capital española.

En el corazón del exclusivo barrio de Salamanca de Madrid, en las calle de Alcalá, acaba de salir al mercado un apartamento con dos habitaciones en suite y poco más de 80 metros cuadrados. Previamente decorado por Nordic Standard y con un precio que supera el millón de euros, no permanecerá mucho tiempo a la venta.

Viviendas como estas se han convertido en los activos más buscados por los latinoamericanos adinerados, que están transformando Madrid en unanueva Miami, tanto en términos de residencia como de destino de inversión.

Según Gilmar, una agencia inmobiliaria especializada en viviendas de lujo, la demanda de este tipo de propiedades por parte de clientes latinoamericanos supera con creces la oferta actual en el vecindario. "La demanda es extremadamente alta, quintuplicando la oferta actual en la zona", declaró Tarek Mure Garzón, asesor inmobiliario de Gilmar.

El interés de los super-ricos latinos por poseer una residencia en Madrid ha disparado los precios en el barrio de Salamanca y otras zonas limítrofes al exclusivo barrio madrileño, cuyos precios superan ya los 15.000 euros por metro cuadrado.

La capital de España está de moda, tanto para vivir como para realizar inversiones. Los nuevos vecinos latinoamericanos han desembolsado unos 2.000 millones de euros en la última década, principalmente en el sector residencial, hotelero y retail.

Primero fueron los venezolanos que buscaban huir del régimen de Nicolás Maduro. Después los colombianos y más recientemente los peruanos y los mexicanos que han encontrado en Europa un lugar seguro para sus familias y su dinero.

"En estos años hemos visto que muchas de estas familias latinoamericanas con gran capacidad económica han elegido Madrid para trasladarse a Europa por tema de seguridad en su país. Desde un punto vista personal, una de las grandes motivaciones de ese cambio realmente es la inseguridad y el modo de vida en sus países de origen. En Madrid encuentran una tranquilidad y una oportunidad", explicó Miguel Moraes-Palmeiro, director de Cross Border para Iberia y Brasil de la consultora CBRE.

Madrid -añadió Moraes-Palmeiro- ha sido elegida como destino principal de inversión por su ambiente de negocios competitivo, su posición geoestratégica en Europa y sus vínculos históricos y culturales con América Latina.

"Madrid, España, ofrece justo lo que se está buscando: seguridad, robustez económica, seguridad jurídica y luego una oferta gastronómica fantástica y también cultural. Y a eso si le sumas que es un país que tiene una moneda fuerte, que es el euro, eso lo convierte en un país ideal para vivir y para invertir", destacó Octavio Rojas, presidente de la asociación española de empresarios mexicanos.

Del inversor particular a las ‘multilatinas’

Las inversiones latinoamericanas en España han seguido tres grandes oleadas, explicó el consultor de CBRE. En primer lugar, después de la crisis inmobiliaria y financiera, se observó una ola de inversión más oportunista entre 2013 y 2015, con la compra de empresas.

Luego, a partir de 2015, se empezaron a adquirir activos inmobiliarios, principalmente debido a la situación política en los países de origen y la necesidad de diversificar inversiones y tener una alternativa de vivienda en caso de necesidad.

"La tercera ola es la inversión en negocios inmobiliarios. Ya instalados, han empezado a comprar activos, no solamente de residenciales, sino también hoteles y centros comerciales de retail. Madrid presenta hoy día un ambiente de negocios muy competitivo, no solamente en el escenario de España, sino a nivel europeo", afirmó Moraes-Palmeiro.

Los grandes hombres de negocios y las grandes compañías latinoamericanas -conocidas como ‘multilatinas’- invirtieron 74.677****millones de euros en España en 2022, un 80% más que el año anterior, según el estudio Las nuevas multinacionales iberoamericanas del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI).

Los mexicanos son los que acaparan la mayoría de las empresas, seguidos de argentinos y venezolanos. Las golden visas y la posibilidad de obtener la nacionalidad por residencia e incluso por lazos familiares ha permitido a muchos latinos no sólo abrir negocios, sino instalarse en España y aprovechar la fuerza del pasaporte español para moverse con libertad por toda la zona Schengen y viajar a EE.UU. sin necesidad de visa.

"Hay mucha gente que viene a probar. Se pueden quedar una temporada o incluso permanentemente. Muchos están viniendo porque otros están viniendo. Es un poco efecto imitación, se preguntan qué pasando en Madrid, por qué tantos se están yendo a Madrid… Empiezan a venir y muchos ya se quedan", aseguró Octavio Rojas.

El aumento del turismo mexicano, que se ha incrementado un 35% el año pasado, es la primera toma de contacto con Madrid. "También en los últimos años hemos visto un incremento de familias que envían a sus hijos aestudiar a Madrid. Y eso genera que una vez que se hace un posgrado, un MBA en España, es muy probable que la continuidad profesional también siga siendo en España. Y eso genera que luego también las familias acaben instalándose aquí", aseguró el consultor de CBRE.

Los nuevos vecinos latinos se inclinan por el mobiliario de diseño Palomeque

Un nuevo estilo ‘Castizo-latino’

A medida que las familias latinoamericanas continúan estableciéndose en Madrid, no solo están transformando el panorama inmobiliario de la ciudad, sino que también están influenciando el concepto mismo del lujo.

Marcela Pérez, interiorista y ‘home-stager’, se encarga de amueblar los apartamentos para clientes de Venezuela, México y Colombia, adaptándose a sus gustos y preferencias. Esta tendencia emergente, denominada 'Castizo-Latino' o 'Miami-style', implica personalizar cada aspecto del espacio habitable, desde los muebles hasta la cubertería y la ropa de cama.

"Hay muchas ocasiones en las que pasan en realidad estancias cortas; dos, tres, máximo seis meses. Entonces prefieren asignarlo a alguien para que lo pueda comprar y cuando ellos lleguen lo tengan todo montado. muchas veces cuando van a venir, no quieren llegar a una casa en donde no tengan sábanas, no tengan vajilla, no tengan unos cubiertos al menos para poder llegar e inmediatamente empezar a hacer vida", explicó la mexicana Marcela Pérez, fundadora de Mexid Interiorismo.

Nuevas tiendas, como Espacio Betty, reúnen los elementos necesarios para que los nuevos vecinos madrileños se sientan como en casa. "Si hablamos de personas que buscan invertir para venir a vivir acá, la gente quiere mobiliario de calidad, mobiliario de diseño. La gente busca mucho los materiales nobles, como maderas… Nogal, roble, que en muchas ocasiones no hay en América, suelen ser muy interesantes para los clientes", añadió Pérez.

"Un cliente latinoamericano tiene en su casa espacios y superficies que es difícil encontrar en los pisos aquí. En ese sentido, lo que buscamos nosotros es que además de que la pieza sea de diseño y de calidad, que quepa y que tenga las dimensiones adecuadas para las viviendas en España".

Acostumbrados a grandes superficies, muchos inversores latinos en Madrid han comprado edificios enteros para rehabilitarlos y obtener viviendas acordes a las necesidades de sus compatriotas.

"Hay cosas que chocan un poco, como no tener un centro de lavado independiente y encontrar, por ejemplo, que en muchas cocinas está la lavadora. Y también que en la habitación no quepa una cama king size, que son camas de dos metros. Entonces, a través del interiorismo, modificando la distribución de la vivienda, logramos que quepa o una cama o crear un centro de lavado", añadió la interiorista de Mexid.

Madrid, una Miami a mejor precio

La ciudad estadounidense de Miami, en Florida, ha sido tradicionalmente el destino de los latinos adinerados fuera de sus países de origen. Sin embargo, Madrid ofrece una alternativa atractiva y competitiva que está ganando popularidad entre la comunidad latina.

Muchos de ellos están optando recientemente por la capital española debido a una combinación de factores que incluyen seguridad, calidad de vida, oportunidades de negocio y oferta cultural.

El deterioro de la percepción de seguridad en los Estados Unidos, con noticias de tiroteos masivos en colegios o lugares públicos, juega un papel determinante en la decisión a nivel personal.

Pero una de las principales razones, apunta Miguel Moraes-Palmeiro de CBRE, es el reducido coste de Madrid comparado con EE.UU. "Miami hoy día es una de las ciudades más caras del mundo y es la ciudad en la que más esfuerzo hay que hacer para comprar vivienda, con lo cual, claramente, Miami se está convirtiendo en la ciudad de los ultraricos".

"Esto puede traer polémica, pero España está barato", sentenció Octavio Rojas, presidente de la asociación de empresarios mexicanos. "Soy profesor universitario, e hicimos un estudio en donde la comida es más barata en los supermercados españoles que en México".

"Y eso se traduce en todos los ámbitos. En el 'real estate', en cualquier otra inversión que se quiera hacer… Por ejemplo, un negocio resulta más barato aquí que hacerlo en México. Estamos hablando de inversiones relevantes; y por supuesto en vivienda, que en el DF está carísimo".

Las grandes cadenas de restauración latinas se han instalado en Madrid para servir a sus compatriotas y acercar sus sabores a la población local Palomeque

Un nuevo impulso al ocio y la cultura

La ola migratoria está también está revitalizando los sectores culturales y de ocio de la ciudad. Nuevos hoteles de cinco estrellas y negocios de alto ‘standing’ están prosperando al calor de la nueva migración latina… En galerías de arte como Max Estrella el 90% de los clientes ya son coleccionistas latinoamericanos.

Además, destacadas cadenas de restaurantes latinoamericanos han establecido presencia en Madrid para satisfacer los gustos de sus compatriotas e introducir sus sabores a la población madrileña.

"Lo que estamos viendo es que a medida que se van estableciendo, también van abriendo negocios. Vemos negocios de mexicanos, peruanos o venezolanos que conocen lo que le gusta a ese capital latinoamericano, dándoles también ese servicio como local", explicó Miguel Moraes-Palmeiro.

"La llegada de una población mexicana bastante grande ha ayudado a que en los principales bares de moda la gente demande tequila, demande mezcal… Y ahora ya tenemos en grandes grupos de alta gastronomía, restaurantes de grandes chefs que ya consumen destilados mexicanos", aseguró Wilmer Yajamin, socio de Entre Compas, uno de los primeros importadores de bebidas mexicanas en España.

Madrid ha pasado de tener trece restaurantes con estrella Michelín a 22 en los últimos diez años. En las mesas de los establecimientos de alta cocina de la capital es fácil escuchar los acentos latinoamericanos.

"Madrid ahora mismo vive un momento muy dulce. Los principales hoteles y grupos hosteleros están viniendo a Madrid; hay un visitante de clase alta que está consumiendo productos de alta calidad como los nuestros, y eso está atrayendo a empresarios que antes igual preferían ir a Estados Unidos", aseguró Yajamin.

Yajamin y su socia Felicia Covone, emprendieron Entre Compas hace veinte años y recientemente han abierto La Mezcaloteca, una coctelería especializada en destilados de Agave, con más de 200 referencias en barra. Ambos han sido testigos de la transformación de Madrid en los últimos tiempos.

"En los últimos tres o cuatro años hemos visto grandes grupos, mexicanos sobre todo, que han llegado a Madrid y han llegado para quedarse. Madrid es ahora mismo una de las principales capitales a nivel empresarial y gastronómico", aseguró Wilmer Yajamin.