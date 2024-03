"Rusia es una sociedad sin ciudadanos ni expectativas"

Por Euronews

"Este estado se ha convertido en el mayor logro de Vladímir Putin: casi el único dictador que ha conseguido construir una prisión de la que la mayoría de los reclusos ni siquiera quieren salir, y mucho menos rebelarse", explica Vladislav Inozemtsev

PUBLICIDAD

'Euronews' ha hablado con Vladislav Inozemtsev, economista y politólogo de renombre, actualmente asesor especial del Proyecto de Estudios sobre los Medios de Comunicación Rusos en el Instituto MEMRI de Washington DC.

'Euronews' - Querido Vladislav, bienvenido a 'Euronews'. Hoy, tras las próximas elecciones presidenciales en Rusia, dos años después de la guerra con Ucrania y la imposición de sanciones, ¿cómo caracterizaría la situación política interna en Rusia?

Vladislav Inozemtsev:

- Hace casi catorce años, a petición de mis colegas franceses, escribí una columna sobre prácticamente el mismo tema que hoy les interesa a ustedes. Describí la situación como "una sociedad sin ciudadanos", y cuando me preguntaron por las expectativas, respondí: nada. Y aunque muchos me criticaron por este planteamiento cuando decenas de miles de rusos se manifestaron pronto en la plaza Bolotnaya, hoy me parece que en general tenía razón, y cuando reciba preguntas similares, las responderé exactamente de la misma manera.

La sociedad rusa de 2024 es una sociedad muerta desde el punto de vista de un analista político. No es ajena a la empatía, a pesar de que durante muchos años las autoridades han alimentado hábilmente el odio de unas personas contra otras por diversos motivos(incluso por diferencias étnicas y de género) y han fomentado la violencia, incluida la doméstica. En ella, por supuesto, tienen lugar los procesos habituales de cualquier sociedad: económicos, sociales, demográficos...

La sociedad rusa de 2024 es una sociedad muerta desde el punto de vista de un analista político

'Euronews': - ¿Y los políticos?

Vladislav Inozemtsev:

- No, hoy en día no hay nada político en él. Este Estado ha sido el mayor logro de Vladimir Putin, que es casi el único dictador que ha conseguido construir una prisión de la que la mayoría de los presos ni siquiera quieren salir, y mucho menos rebelarse. Las razones son banales, pero al mismo tiempo incomprensibles para el europeo medio. Por primera vez en los últimos veinte años, los rusos han empezado a llevar una vida relativamente normal en comparación con lo que habían visto antes: han ganado un número importante de libertades personales (incluida la libertad de circulación y los derechos de propiedad) y de oportunidades, la mayoría de las cuales ni siquiera tienen intención de utilizar (desde el acceso a información variada hasta los viajes al extranjero). La política se convirtió en una de estas oportunidades innecesarias para ellos en la década de 2000 - y, al ver esto, el Kremlin se apresuró a privar a la gente de su libertad más infravalorada.

'Euronews': - ¿Qué han demostrado, de hecho, las actuales elecciones?

Vladislav Inozemtsev:

- Las "elecciones" presidenciales lo demostraron de forma muy evidente. Por supuesto, estaban totalmente amañadas, pero la cuestión no es cuánto, sino que no provocaron ninguna reacción pública. Ni siquiera estoy hablando del hecho de que nadie en las grandes ciudades saliera a la plaza cuando se enteró del 87% de votos supuestamente emitidos a favor de Vladimir Putin. Pero ni siquiera los materiales de los medios de comunicación de la oposición relativos a falsificaciones atrajeron por primera vez mucha atención. La muy oportuna muerte de Navalny puso de relieve que en Rusia no queda ni un solo opositor popularmente conocido del régimen, y ninguno de los opositores que han emigrado al extranjero tiene una sola oportunidad de cambiar la sociedad rusa. Además, ahora que la mayoría de estos disidentes están a favor de la derrota de Rusia en la guerra con Ucrania, ya no son vistos en Rusia como simples fugitivos, sino como traidores.

'Euronews': - ¡Al mismo tiempo, no se puede decir que los rusos acepten con entusiasmo cada decisión de las autoridades! Cientos de miles han abandonado el país a causa de la movilización, muchos de los que no están de acuerdo con...

Vladislav Inozemtsev:

- La sociedad rusa está ciertamente insatisfecha. Está descontenta con la guerra y los riesgos de la movilización(que han aumentado recientemente). Está insatisfecha con las mentiras del gobierno y su inamovilidad. Está insatisfecha con la corrupción y la selección negativa de personal que florece en las estructuras del Estado. Y, por supuesto, la subida de precios, la sustitución de productos importados de calidad por artesanía china y muchas otras cosas.

La gran mayoría de los rusos activos de hoy perderían mucho más con el colapso del sistema de Putin de lo que podrían ganar, y este es el pilar más importante del régimen

Sin embargo, lo principal es que ese descontento no se transforma en protesta, y la razón de ello es el carácter no soviético de la sociedad rusa. Los rusos son mercantilistas, valoran la riqueza y la propiedad, y alzar la voz contra las autoridades no conlleva tanto la cárcel como la privación de un modo de vida habitual, la pérdida del trabajo, el bloqueo de cuentas, multas millonarias o la huida del país. Vladimir Putin ha dado prosperidad a la gente y le ha permitido hacer negocios. Pero ha creado tantas amenazas a esta prosperidad que poca gente se arriesgará a "salir de la caja". Incluso diría que la gran mayoría de los rusos activos de hoy perderían mucho más con el colapso del sistema de Putin de lo que podrían ganar, y este es el pilar más importante del régimen. La conciencia en Rusia se ha cambiado por el beneficio, y no hay acuerdos a la inversa "en el mercado".

'Euronews': - ¿Así que podemos hablar de sostenibilidad económica incluso en estas difíciles condiciones, o se trata de un mito?

Vladislav Inozemtsev:

- Todo lo anterior explica la sostenibilidad económica. En el país, que los expertos occidentales consideran por pura ineptitud una economía estatal, hay cientos de miles de empresas y unos 10 millones de ciudadanos autónomos dispuestos a hacer todo lo posible para garantizar la supervivencia de sus negocios, grandes y pequeños. Por eso, las cadenas de producción y distribución que quedaron destrozadas por las sanciones se restablecieron rápidamente, e incluso con el rápido descenso de los ingresos de las empresas estatales de gas y petróleo, el resultado financiero equilibrado total del sector empresarial fue del 19,5% del PIB en 2023, casi el doble que en Estados Unidos, con su economía liberal y su Estado de derecho (10,4%).

PUBLICIDAD

Sí, la guerra y las sanciones han hecho que la economía en Rusia deje de crecer (con la marcha de empresas occidentales), pero no ha dejado de crecer. En los próximos tres a cinco años, Putin no prevé problemas para financiar la guerra o el complejo militar-industrial, así como la mayoría de los programas sociales. Occidente ha creado en Rusia una economía resistente a los choques externos, quizá no tan potente como la que ha alimentado en China abriéndole sus mercados, pero aun así bastante exitosa.

La conciencia en Rusia se ha cambiado por el beneficio, y no hay acuerdos a la inversa "en el mercado

'Euronews': - ¿Qué les queda por hacer a los rusos descontentos?

Vladislav Inozemtsev:

- La única oportunidad de 'mostrar el dedo corazón al Kremlin' que se les presenta a los rusos descontentos es la emigración. Hasta ahora, incluso complacía al Kremlin: cuanta más gente descontenta abandona el país, más monolítica resulta ser la masa restante. Sin embargo, el resultado de 2022 cambió en muchos aspectos la percepción de lo que estaba ocurriendo: incluso altos funcionarios del gobierno reconocieron que la falta de personal se había convertido en el principal problema económico (y en absoluto la reducción de las exportaciones de petróleo y gas). Además, como ahora está quedando claro, la afluencia incontrolada de inmigrantes no sólo trae alegrías a los empresarios que los contratan por unos céntimos, sino también miserias a los que se enfrentan a su lucha contra los "infieles".

'Euronews': - ¿Se refiere al atentado terrorista en la sala de conciertos Crocus City?

PUBLICIDAD

Vladislav Inozemtsev:

- El atentado terrorista de la semana pasada en Moscú, después de un largo paréntesis, nos recuerda que el tiempo de los combatientes chechenos que tomaban rehenes y exigían negociaciones ha terminado: ahora los islamistas radicales están dispuestos a matar sin mediar palabra y las fuerzas de seguridad rusas están dispuestas a desaparecer del lugar a la primera señal de peligro.

'Euronews': - En su opinión, ¿cómo va a resultar para los rusos el atentado terrorista del 22 de marzo?

Vladislav Inozemtsev:

- Es demasiado pronto para hablar de las consecuencias. Pero en mi opinión, en un futuro próximo el Kremlin tratará de olvidarlo en lugar de utilizar el atentado para "apretar las tuercas". De hecho, no hay dónde apretarlas y, además, iniciar una nueva guerra contra el terrorismo a gran escala significaría, por un lado, rubricar el fracaso de la anterior y, por otro, distraer la atención de la campaña en Ucrania, que para V. Putin personalmente se ha convertido en la obra de su vida. Por lo tanto, el dictador ruso no habla hoy de la seguridad de sus súbditos, sino de que todas las fuerzas y recursos deben subordinarse a la consecución de los objetivos fijados en relación con Ucrania. Y su portavoz está levantando el tabú sobre el uso de la palabra "guerra", por cuyo mero uso cientos de rusos han sido sometidos durante mucho tiempo a sanciones al menos administrativas.

PUBLICIDAD

'Euronews': - ¿Así que el objetivo sigue siendo Ucrania?

Vladislav Inozemtsev: - Yo diría que en un futuro próximo asistiremos a una intensificación de las fuerzas rusas en Ucrania, y quizás incluso a una nueva movilización, con el fin de poner fin a la guerra en un frente mientras amenazan con iniciarla en el otro. Aunque el atentado terrorista de Moscú parece un hecho aislado y casi accidental, su repetición podría tener una importancia inestimable, ya que unas pocas tragedias de este tipo podrían ser mucho más eficaces para convencer a los rusos de la falacia de las políticas de su gobierno que millones de horas de entrevistas en YouTube de opositores expatriados y cientos de reportajes de la FBC.

Las perspectivas del régimen ruso dependen ahora principalmente de fuerzas externas más que de dinámicas internas. Ucrania sigue siendo un actor extremadamente importante: sus éxitos en el frente y la liberación de los territorios capturados podrían socavar significativamente la estabilidad del régimen, aunque es poco probable que conduzcan a su colapso, como esperan los activistas de la oposición rusa.

en un futuro próximo asistiremos a una intensificación de las fuerzas rusas en Ucrania, y quizás incluso a una nueva movilización, con el fin de poner fin a la guerra en un frente mientras amenazan con iniciarla en el otro

'Euronews': - ¿Cuál es el papel de los países occidentales en todo esto?

Vladislav Inozemtsev:

PUBLICIDAD

- El Occidente colectivo, si puede encontrar la fuerza para construir una estrategia seria para contener a Rusia, imponerle una nueva carrera armamentística, romper los lazos entre Moscú y Pekín, y abrir a Kiev a la rápida perspectiva de la integración en la UE y la OTAN, también puede desempeñar un papel importante. Por último, los mismos islamistas, que cuentan con millones de seguidores potenciales en Rusia, convirtiéndolos en una 'quinta columna', podrían provocar una escisión en la sociedad rusa y llevar la economía a un grave colapso, ya que el impacto de los inmigrantes en la mayoría de sus industrias es significativo. Cada uno de estos factores desestabilizadores puede funcionar o no si, por ejemplo, los políticos occidentales optan por convencer a Kiev de que firme un alto el fuego y los servicios de seguridad rusos se ponen manos a la obra en lugar de enriquecerse.

'Euronews': - Si es posible, miremos hacia el futuro. ¿Cuánto tiempo cree que Putin puede mantenerse en el poder en estas condiciones?

Vladislav Inozemtsev:

- En 2013, escribí que no hay "bifurcaciones en el camino" en Rusia hasta 2024, y que Vladimir Putin tiene todas las posibilidades de conservar el poder hasta el final de sus días. Tampoco cambio esta predicción: hasta ahora, el amo del Kremlin no se enfrenta a ninguna amenaza seria, y la estabilidad de la economía rusa y la indiferencia de la sociedad rusa son mucho mayores de lo que se pensaba. El único instrumento de desestabilización que yo consideraba y sigo considerando era el conflicto en el seno de las élites rusas, pero éste ha sido prácticamente eliminado de la agenda por el propio mundo occidental mediante la imposición de sanciones uniformes contra todos los miembros significativos de los grupos de élite. Esto convirtió a Rusia en el único lugar adecuado para sus vidas, y a todos ellos, independientemente de lo que uno piense de V. Putin, en nada más que compañeros de viaje. Así que me parece que las posibilidades de socavar el régimen son más bien escasas, y Occidente tendrá que coexistir con él hasta principios de la década de 2030. Y cuál será la estrategia y la táctica de esa coexistencia ya no es una cuestión mía, sino de los políticos europeos....