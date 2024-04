Las bandas criminales aterrorizan a la población de Haití

Por Euronews

El lunes se produjo un intenso tiroteo en el centro de Puerto Príncipe, capital haitiana, mientras la policía se enfrentaba a los miembros de un grupo del crimen organizado cerca del Palacio Nacional.

"Oímos los disparos y tuvimos que irnos, no podíamos quedarnos. Todos nos marchamos con las manos en alto, ni siquiera podíamos ver quién disparaba", afirma uno de los testigos del tiroteo.

Preocupación en Estados Unidos por los familiares y amigos que permanecen en Haití

Los haitianos expatriados en Florida están preocupados, porque sus familiares y amigos en Haití son, básicamente, prisioneros en sus propias casas. Este es el caso del director de la Fundación Gaskov Clerge, que ha proporcionado asistencia sanitaria y educación a los haitianos durante más de dos décadas.

"Nunca antes había visto tanta devastación. Nunca antes he tenido... nunca me he sentido tan indefenso y desesperanzado", señala Cosy Joseph, haitiana expatriada en Florida.

El Gobierno de México toma medidas para poner a salvo a sus nacionales

Debido a la actual crisis de inseguridad, el Gobierno de México decidió evacuar a 34 de sus nacionales de Puerto Príncipe. Para combatir la "catastrófica" violencia de las bandas criminales, funcionarios de la ONU estiman que Haití necesita entre 4.000 y 5.000 efectivos de cuerpos de seguridad internacionales.