Por Euronews con AP

Algunos medios de comunicación cifraron en unos 100.000 los participantes, lo que la convierte en una de las dos mayores manifestaciones políticas de la oposición de los últimos años.

Decenas de miles de húngaros se manifestaron el sábado contra el gobierno de Viktor Orbán, invitados por el nuevo contrincante del primer ministro, Péter Magyar. La multitud abarrotó la plaza principal de Budapest.

Péter Magyar, de 43 años, pertenecía al círculo de élite del partido gobernante; era el marido de la ex ministra de Justicia Judit Varga. Pero hace dos meses desertó y desde entonces está sacudiendo el panorama político húngaro.

Magyar quiere derrocar el sistema de Orbán

Su objetivo ahora es derrocar el sistema de Viktor Orbán, en el poder desde 2010. Dirigiéndose a los manifestantes, Péter Magyar acusó a los medios de comunicación y a la fiscalía del país de carecer de verdadera independencia, lanzó acusaciones de corrupción gubernamental y dijo que lanzaría un partido para participar en las elecciones europeas del próximo junio.

"Los húngaros nos unimos", coreó ante la multitud, pidiendo a los húngaros de derecha, izquierda y liberales que se respetaran mutuamente y trabajaran juntos para sustituir a la actual élite política.

Péter Magyar también criticó duramente a los partidos tradicionales de la oposición por no haber librado una dura batalla contra el partido gobernante en los últimos 14 años.

Miles de personas acudieron a Budapest para protestar contra Orbán

"Péter Magyar cumplió su promesa", explica Zoltán Siposhegyi, corresponsal de Euronews.

"No sólo la plaza principal de Budapest, sino también las estrechas calles que la rodean estaban abarrotadas de gente. Lo extraordinario era que no se veía ni una sola bandera o cartel de la oposición. De hecho, los oradores criticaron duramente no sólo al Gobierno de Fidesz (el partido de Orbán, ed.), sino también a toda la élite de la oposición".