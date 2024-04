Por Euronews con AP

El presidente Joe Biden afirmó que el paquete "envía un mensaje al mundo sobre el poder del liderazgo estadounidense" y que lo promulgaría el miércoles.

El Senado aprobó 95.000 millones de dólares en ayuda de guerra (más de 88.000 millones de euros) a Ucrania, Israel y Taiwán, tras meses de retrasos y debates polémicos sobre cuán involucrados deberían estar Estados Unidos en las guerras extranjeras.

El proyecto de ley fue aprobado por el Senado con una abrumadora votación de 79 a 18. Biden, que trabajó con los líderes del Congreso para obtener el apoyo, expresó en un comunicado inmediatamente después de su aprobación que lo firmará el miércoles e iniciará el proceso de envío de armas a Ucrania, que ha estado luchando por mantener su frente contra Rusia.

Esta noche, una mayoría bipartidista en el Senado se unió a la Cámara para responder al llamado de la historia en este punto de inflexión crítico Biden

26.000 millones de dólares para la guerra en Gaza

Estados Unidos también enviaría 26.000 de dólares, 24.000 millones de euros, en asistencia para Israel y ayuda humanitaria a los ciudadanos de Gaza, y 8.000 millones de dólares (7.400 millones de euros) para contrarrestar las amenazas chinas en Taiwán y el Indo-Pacífico.

En una entrevista con The Associated Press poco antes de la votación, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, dijo que si el Congreso no hubiera aprobado la ayuda, "Estados Unidos habría pagado un precio económico, político y militar". "Muy pocas cosas que hemos hecho han alcanzado este nivel de importancia histórica", comentó. En el pleno del Senado, Schumer dijo que el Senado estaba enviando un mensaje a los aliados de Estados Unidos: "Estaremos con ustedes".

Schumer y el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, hicieron de la aprobación de la legislación una prioridad máxima, acordaron vincular la ayuda a Ucrania e Israel para ayudar a garantizar la aprobación y argumentaron que podría haber consecuencias nefastas para Estados Unidos y muchos de sus aliados globales si la agresión del presidente ruso Vladimir Putin no se controla. Trabajaron con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, un republicano, para superar la aparentemente intratable oposición republicana a la ayuda a Ucrania, y finalmente obtuvieron amplias mayorías en ambas Cámaras.

Ucrania, minada por la guerra, necesita armas y municiones

Los 61.000 millones de dólares para Ucrania llegan en un momento en que el país devastado por la guerra necesita desesperadamente nueva potencia de fuego y mientras el presidente ruso, Vladimir Putin, ha intensificado sus ataques. Los soldados ucranianos han luchado mientras Rusia aprovechaba el impulso en el campo de batalla y ganaba un territorio significativo.

"El presidente me ha asegurado que el paquete se aprobará rápidamente y que será poderoso, fortaleciendo nuestra defensa aérea, así como nuestras capacidades de artillería y de largo alcance", dijo Zelenski en una publicación en X el lunes.