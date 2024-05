Por Euronews con AP

El presidente Putin expresó este jueves su gratitud a Xi Jinping por las iniciativas de China en relación con el conflicto de Ucrania. En la reunión en Pekín, el líder chino dijo que su país espera desempeñar un papel constructivo y que Europa regrese pronto a la paz y la estabilidad.

PUBLICIDAD

"China espera el pronto retorno de Europa a la paz y la estabilidad y seguirá desempeñando un papel constructivo en este sentido", dijo Xi junto a Putin en el marco del encuentro entre ambos mandatarios en Pekín.

El año pasado, China ofreció un amplio plan para la paz que delineaba principios generales para poner fin a la guerra en Ucrania, aunque no ofreció nuevos detalles sobre cómo Pekín podría estar preparado para involucrarse con ambos lados del conflicto.

Putin dijo que informará detalladamente al líder chino sobre "la situación en Ucrania" y añadió que "agradecemos la iniciativa de nuestros colegas y amigos chinos para regular la situación".

China tiene una influencia significativa como apoyo clave de Rusia tras su invasión de Ucrania. El gigante asiático continúa suministrando a Rusia componentes clave que Moscú necesita para su producción de armas, y su compra de petróleo y gas rusos ha ayudado a impulsar la economía rusa.

Antes de sus comentarios, los dos líderes firmaron una declaración conjunta sobre la profundización de la asociación estratégica integral entre sus dos países después de su reunión inicial. Xi dijo que China y Rusia seguirán manteniendo una posición de no alianza y no confrontación.

"Buenos vecinos" y "buenos socios"

Putin fue recibido por Xi con todos los honores militares en el Gran Salón del Pueblo, la enorme sede de la legislatura ceremonial ubicada junto a la Plaza de Tiananmen en el corazón de la capital, Pekín.

En su siguiente reunión, Xi felicitó a Putin por su elección para un quinto mandato y celebró el 75º aniversario de las relaciones diplomáticas forjadas entre la ex Unión Soviética y la República Popular China. Putin no enfrentó ninguna oposición creíble en la carrera presidencial y, al igual que Xi, no ha presentado ningún plan para posibles sucesores.

Xi dijo que los dos países estaban promoviendo su relación como "buenos vecinos, buenos amigos, buenos socios", según la televisión ​​estatal CCTV, haciéndose eco de su compromiso con la relación "sin límites" que firmaron en 2022, justo antes de que Rusia lanzara su invasión a gran escala de Ucrania.

Desde entonces, Rusia se ha vuelto cada vez más dependiente económicamente de China, mientras las sanciones occidentales cortaban su acceso a gran parte del sistema comercial internacional.

La agencia de noticias estatal rusa RIA-Novosti citó a Putin diciendo que las relaciones entre Rusia y China "no están dirigidas contra nadie. Nuestra cooperación en los asuntos mundiales hoy es uno de los principales factores estabilizadores en la arena internacional".

Putin felicitó a Xi por su emblemática iniciativa 'Un cinturón, una ruta', que busca construir carreteras, puertos, plantas de energía y otras infraestructuras que conecten a China con sus vecinos y absorber la producción industrial china en un momento de caída de la demanda interna.

Putin dice estar abierto a un diálogo sobre Ucrania

La víspera de la visita, Putin afirmó en una entrevista con los medios chinos que el Kremlin está dispuesto a negociar sobre el conflicto en Ucrania. "Estamos abiertos a un diálogo sobre Ucrania, pero dichas negociaciones deben tener en cuenta los interesesde todos los países involucrados en el conflicto, incluido el nuestro", dijo Putin, citado por la agencia oficial de noticias Xinhua.

El viaje del líder ruso se produce mientras las fuerzas de su país han lanzado una ofensiva en la región de Járkov, en el noreste de Ucrania, que comenzó la semana pasada en la incursión fronteriza más importante desde que comenzó la invasión a gran escala, obligando a casi 8.000 personas a huir de sus hogares.