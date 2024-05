Austria o Alemania alertan contra poner al mismo nivel al primer ministro de Israel y a Hamás.

La UE está dividida debido a la petición de la Corte Penal Internacional de emitir una orden de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su ministro de defensa, Yoav Gallant.

Algunos países ponen en duda que la CPI deba poner al mismo nivel a los dirigentes de Hamás, a los que consideran terroristas, y a los dirigentes de un Estado democrático y aliado como es Israel. Entre ellos se encuentran Alemania y Austria.

"Es muy extraño que se mencione aquí al primer ministro de un Estado democrático al mismo tiempo que a los terroristas de Hamás, que han causado una masacre sin parangón en la historia", defendió durante un encuentro de ministros europeos este martes la ministra federal austríaca para la UE, Karoline Edtstadler. "Está por ver cómo reacciona el Tribunal Penal Internacional a la petición del fiscal", argumentó la ministra.

Otros países piden el respeto por la independencia de La Haya y por el Derecho Internacional, y que se permita al Tribunal continuar su investigación sin prejuicios. Por ejemplo, Francia, Bélgica e Irlanda.

"Claramente, el fiscal ha tomado su determinación, después de haber realizado un trabajo sustancial", apuntó Jennifer Carroll Macneill, secretaria de Estado de Asuntos Europeos de Irlanda. "Es muy importante, desde mi punto de vista y desde el punto de vista irlandés, que permitamos a los tribunales hacer el trabajo que deseen después de este punto", aseguró Macneill.

¿Contra quién ha solicitado órdenes de detención la Corte Penal Internacional?

La CPI ha solicitado órdenes de detención contra tres altos cargos militares de Hamás, junto a miembros del gobierno israelí. Para los palestinos, los cargos incluyen crímenes de guerra y contra la humanidad y toma de rehenes.

En el caso de Israel, se trata de crímenes de guerra como el exterminio, la hambruna y el bloqueo de la ayuda humanitaria. Según los expertos, está en juego la credibilidad de la Unión Europea."Se trata de cumplir la ley y rastrear los crímenes hasta aquellos que creemos que son responsables", explicó Anthony Dworkin, analista del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores.

Según el experto es algo independiente de si son elegidas democráticamente o no o de si responden o no a un ataque terrorista. "Esas no son consideraciones que excusarían violaciones de estas graves de leyes internacionales. Así que para mí, no es una cuestión de cualquier equivalencia entre los dos. Es simplemente un caso de defender el Estado de derecho", alertó.

Estados Unidos, por su parte, ha cerrado filas con Israel al denunciar al fiscal de la CPI. El letrado, sin embargo, defiende la credibilidad de las pruebas recogidas.