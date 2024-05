Tras el asalto israelí del 26 de mayo a un campo de refugiados repleto de tiendas de campaña de ciudadanos palestinos desplazados en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, millones de personas compartieron en las redes sociales una imagen creada con la ayuda de la inteligencia artificial.

Una imagen generada por inteligencia artificial se ha convertido en una de las más virales de la historia en las plataformas de redes sociales, tras acumular decenas de millones de publicaciones compartidas a través de las historias de la plataforma Instagram, en menos de 48 horas.

La imagen en la que se puede leer la frase 'All eyes on Rafah' ('Todas las miradas puestas en Rafah'), publicada por primera vez por un usuario de Malasia (shahv4012), muestra la escritura sobre lo que parece ser una interminable ciudad repleta de tiendas de campaña, al pie de montañas nevadas y una sombra al fondo.

El contenido, compartido por más de cuarenta millones de usuarios de Instagram en menos de dos días, fue realizado tras el ataque de las tropas de Israel a un campo de refugiados de Rafah, en el que miles de ciudadanos palestinos desplazados se alojaban en tiendas de campaña, en la noche del 26 al 27 de mayo. La ofensiva dejó 45 muertos y cientos de heridos.

Las plataformas de la compañía Meta, como es el caso de Facebook, así como la plataforma de X, antes conocida como Twitter, y la de TikTok también registraron millones de publicaciones con la misma imagen.

'Todas las miradas puestas en Rafah': dónde se originó el eslogan

La actriz que interviene en la serie 'Bridgerton', Nicola Coughlan, hasta la cantante Dua Lipa, pasando por la 'influencer' italiana Chiara Ferragni, o la estrella de 'Bollywood', Varun Dhawan. Estos son solamente algunos de los rostros conocidos que han compartido la imagen con el lema 'Todas las miradas puestas en Rafah', en las últimas horas.

Lo que hace único al contenido de la publicación es que también ha llegado a millones de personas, famosas o no, que no se habían pronunciado sobre la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, que comenzó tras los ataques llevados a cabo contra Israel por milicianos del movimiento militante islamista el pasado 7 de octubre. Las búsquedas en Google de 'Rafah', 'All eyes on Rafah' y 'All eyes on Rafah what it means' se han disparado en las últimas 48 horas.

El lema 'Todas las miradas puestas en Rafah' proviene, probablemente, de un comentario de Rik Peeperkorn, director de la Oficina de la Organización Mundial de la Salud para los Territorios Palestinos Ocupados. "Todas las miradas están puestas en Rafah", había dicho Peeperkorn el pasado mes de febrero, después de que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenara la evacuación de la ciudad, situada en el sur de la Franja de Gaza.

Todas las miradas puestas en Rafah: la respuesta de la inteligencia artificial en las redes sociales

Tras el éxito viral de 'Todas las miradas puestas en Rafah', llegó la respuesta en las redes sociales, de nuevo, mediante la inteligencia artificial. Diseñado por Benjamin Jamon, el segundo contenido muestra a un miliciano de Hamás armado junto a un niño pelirrojo.

El lema, esta vez, pregunta: '¿Dónde estaban tus ojos el 7 de octubre?'. Hace referencia a la masacre perpetrada por Hamás en los kibutz el pasado 7 de octubre. Esta imagen también fue compartida por cientos de miles de personas, antes de ser retirada de las plataformas de redes sociales.