EURONEWS HOY | Las noticias del martes 4 de junio de 2024

Manténgase informado con nuestro informativo exprés. El alto el fuego propuesto por EE.UU. no convence a Netanyahu, las graves inundaciones causan varios muertos en Alemania e Italia y los isleños griegos se quejan de abandono.

Estos son los principales titulares de nuestro Euronews Hoy:

A pesar de que Biden calificó su propuesta para un alto el fuego en Gaza como "una propuesta israelí", Netanyahu ha afirmado en un comité del Parlamento israelí que el acuerdo tiene "lagunas". El pacto incluiría el fin de los combates en Gaza, la liberación de los rehenes, un "alto el fuego total y completo" durante las primeras seis semanas, así como el compromiso con una solución de dos Estados y enfatizaría la importancia de unificar la Franja de Gaza y Cisjordania bajo la Autoridad Palestina.

Aumenta a cinco el número de muertos por las graves inundaciones que se han producido en gran parte del sur de Alemania. Entre las víctimas hay tres personas cuyos cadáveres fueron encontrados en sótanos anegados. El domingo, falleció un bombero mientras intentaba rescatar a residentes que habían quedado atrapados tras ser sorprendidos por la subida del nivel del agua.

En la isla de Milos, en Grecia, los vecinos dicen que no mucha gente se preocupa realmente por las elecciones europeas porque no se dan cuenta de su importancia en su vida diaria. "No entienden que la mayoría de las decisiones se toman desde la Unión Europea y se aplican a todos los Estados miembros", dice el propietario de un bar en la isla, Spiros Loukakis.

En el NO COMMENT del día verán las imágenes de 65 bailarines en la Plaza de la Bolsa en Bruselas, donde llevaron a cabo un ensayo general para marcar el fin de la presidencia belga del Consejo Europeo.

