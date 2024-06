Por Euronews en español

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha autorizado este miércoles manifestaciones contra el Gobierno frente a la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz, en Madrid, los días 8 y 9 de junio, tanto en jornada de reflexión como en plena jornada electoral.

El Tribunal ha avalado una convocatoria para rezar el rosario contra la ley de amnistía tanto el sábado 8 como el domingo 9 de junio en las escaleras de una parroquia en las inmediaciones de la sede del PSOE en la madrileña calle Ferraz, según han confirmado a 'Euronews' fuentes judiciales.

La Delegación del Gobierno y la Junta Electoral Provincial habían prohibido los actos alegando que se trata de un periodo electoral, pero la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó una sentencia favorable al recurso presentado contra las prohibiciones, al entender que estas vulneran el derecho de reunión de los convocantes.

La resolución del alto Tribunal madrileño se produce justo después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, difundiera el martes una nueva carta a la ciudadanía expresando su recelo ante el hecho de que su mujer, Begoña Gómez, haya sido citada, en plena campaña de las elecciones europeas, para declarar el próximo 5 de julio ante el juez como investigada.

El momento elegido para dar a conocer la citación judicial "resulta extraño", a juicio de Sánchez, porque no se habría seguido "la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral".

"En este caso, resulta evidente que esta práctica no se ha respetado", escribió Sánchez en la carta, en la que se refirió a su vez a las acusaciones que pesan sobre Gómez como "un zafio montaje impulsado por las asociaciones ultraderechistas demandantes".

¿Por qué citan a declarar como investigada a Begoña Gómez?

La mujer del presidente Sánchez, Begoña Gómez, está en el punto de mira después de que a finales de abril se supiera que un juzgado de Madrid había abierto diligencias de investigación en su contra por un posible delito de tráfico de influencias, en relación al rescate del Ejecutivo central a la aerolínea Air Europa.

La Fiscalía interpuso un recurso contra las diligencias, pero la semana pasada la Audiencia Provincial de Madrid lo rechazó y permitió que prosiguiera la investigación sobre Gómez, matizando, no obstante, que muchas de las acusaciones vertidas contra ella resultan inverosímiles y parecen basadas en "conjeturas". El caso dio ayer martes otro giro cuando el juez citó a Gómez para declarar como investigada el próximo 5 de julio a las 10 de la mañana.

Desde que se conoció la apertura de diligencias, el PSOE de Pedro Sánchez ha restado credibilidad a la decisión del juez y a la denuncia, que presentaba errores de forma y fue interpuesta por un sindicato, Manos Limpias, conocido por sus tendencias de extrema derecha.

La propia organización ha llegado a admitir la posibilidad de que su denuncia se hubiera basada en noticias falsas, y el presidente del Gobierno ha cargado en numerosas ocasiones contra lo que considera una estrategia de la oposición de derecha y ultraderecha para arrojar "fango" contra su Ejecutivo.

Sánchez llegó a amagar con dejar la presidencia del Gobierno por lo que calificó como "ataques" a "personas inocentes". Pero, tras varios días de reflexión en los que aparcó su agenda pública, decidió mantenerse en el cargo "con más fuerza si cabe".