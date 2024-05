La norma aún tendrá que ser publicada en el Boletín Oficial del Estado una vez que el Rey la sancione.

PUBLICIDAD

Los esfuerzos de la oposición por frustrar la aprobación de la polémica Ley de amnistía han sido en vano. Este jueves, el PSOE y sus socios de investidura han dado luz verde en el Congreso de los Diputados a la norma exigida por los independentistas.

Pese al veto que el Partido Popular impuso en el Senado, la aritmética parlamentaria de la Cámara Baja ha permitido que la amnistía sea finalmente aprobada. Ahora la pelota en está en el tejado del poder judicial.

Son los jueces los encargados de aplicar esta ley a los implicados en el 'procés' que culminó con la declaración unilateral de independencia en octubre de 2017, entre ellos el ex presidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont.

Ha sido el propio Puigdemont quien instó a Pedro Sánchez a formular dicha ley a cambio de ofrecerle su apoyo en la investidura tras las últimas elecciones generales. Los jueces son los encargados ahora de hacer efectivo el texto una vez que este sea publicado en el Boletín Oficial del Estado.

Por la ausencia del Rey, no veremos la ley plasmada en el BOE de forma automática. Por ello, hasta que el monarca no la sancione no habrá entrado definitivamente en vigor. Felipe VI acude este fin de semana a toma de posesión del presidente electo de la República el Salvador, Nayib Bukele.

Oriol Junqueras y Carmen Forcadell celebran la aprobación de la Ley de amnistía desde la tribuna del Congreso de los Diputados. Bernat Armangue/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Tras una votación a viva voz y sin sorpresas, la Ley de amnistía sale adelante con un estrechísimo margen de 177 votos a favor frente a 172 en contra. Tan estrecho es el margen, que Ferraz pidió a sus diputados que pasaran la noche en Madrid para evitar posibles ausencias que comprometieran el plan del PSOE.

Gritos de "Sánchez traidor"

Pedro Sánchez no ha estado presente en el debate de la Ley, pero sí ha tomado parte de la votación desde un hemiciclo en el que se pudieron escuchar gritos de "Sánchez traidor".

Esta jornada histórica a nivel legislativo llega tras seis complicados meses de negociaciones entre el partido del Gobierno y sus socios. Registrada en solitario por el PSOE en la Cámara Baja, la ley amnistiará en total a 370 encausados en el marco del 'procés'.

"En favor de la normalización de la convivencia en Cataluña"

Los miembros del Gobierno aseguran que la norma es "en favor de la normalización de la convivencia en Cataluña". Y parece que le han sacado rédito político, al menos en Cataluña, en vista de los resultados obtenidos por Salvador Illa en las elecciones de dicha comunidad autónoma.

La bancada socialista aplaude la aprobación de la Ley de amnistía. Bernat Armangue/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

No obstante, el voto para las cercanas elecciones europeas, que tendrán lugar el 9 de junio, es distinto y, analistas esperan que este movimiento pueda pasar factura al PSOE en las urnas.

Las últimas encuestas, incluida la del centro de sondeos de 'Euronews', dan una victoria al Partido Popular en los comicios comunitarios, aunque el CIS apunta a los socialistas como ganadores.

"Un día histórico" para Junts y ERC

Las formaciones independentistas con las que Pedro Sánchez ha negociado esta ley, Junts y ERC, han celebrado su aprobación asegurando que este jueves es un "día histórico". El todavía presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha expresado en sus redes sociales que hoy "gana la democracia".

El Partido Popular, en el tono de los últimos meses, apunta a que se trata de "una cesión a los independentistas para que Sánchez siga en la Moncloa" y ha descrito la norma como "asquerosa".