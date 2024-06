Por euronews

Cualquier instructor militar francés en Ucrania sería un "objetivo legítimo" para las fuerzas armadas rusas, declaró el martes Serguéi Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, quien se encuentra inmerso en una gira diplomática en África. Un continente en el que la frustración con Occidente ha llevado a varios países a acercar posturas políticas con el Kremlin.

Lavrov hizo estas declaraciones en una rueda de prensa conjunta con el ministro de Asuntos Exteriores de la República del Congo, Jean-Claude Gakosso.

"En cuanto a los instructores franceses, tengo razones para creer, hay muchos datos concretos al respecto, que ya están trabajando en Ucrania", afirmó Lavrov, refiriéndose al personal militar que Francia podría enviar para entrenar a las tropas ucranianas.

"Independientemente de si son miembros de las Fuerzas Armadas francesas o simples mercenarios, representan un objetivo absolutamente legítimo para nuestras fuerzas armadas", indicó.

El máximo comandante de Ucrania señaló la semana pasada que había firmado el papeleo que permite a los instructores militares franceses acceder a los centros de entrenamiento ucranianos. Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron declaró que no haría comentarios sobre "rumores o decisiones que podrían tomarse".

Así, Macron dijo que daría más detalles sobre el apoyo de Francia durante las conmemoraciones del 80 aniversario del 'Día D', a finales de esta semana. Fuentes de su equipo gubernamental aseguraron que el presidente francés no haría comentarios sobre las declaraciones de Lavrov.

Entretanto, el martes, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló que "los instructores que entrenan a las tropas del régimen de Kiev no tienen ningún tipo de inmunidad, y no importa si son franceses o no".