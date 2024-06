Por Euronews con AP

La primera etapa de la carrera ciclista del Tour de Francia comenzó el sábado en Florencia, en la vecina Italia, y debía terminar en Rímini después de que los corredores hubieran recorrido 206 kilómetros entre las dos ciudades.

El danés Jonas Vingegaard ganó la legendaria carrera el año pasado por segunda vez consecutiva, pero este año todas las miradas están puestas en su principal rival, el polaco Tadej Pogačar, vencedor en 2020 y 2021. El duelo entre ambos puede convertirse en el plato fuerte de la carrera de este año.

Cuando ambos se enfrentaron en el calor de julio del año pasado, la principal incógnita era si Pogacar estaría lo suficientemente en forma como para montar un desafío decente.

Este año, cuando los dos ciclistas se preparan para escribir el siguiente capítulo de una de las mayores rivalidades de la historia del Tour de Francia, el escenario ha cambiado.

El esloveno Tadej Pogacar, a la izquierda, y el danés Jonas Vingegaard, abajo a la derecha, esperan la salida de la primera etapa del Tour de Francia, Florencia, 29 de junio

Pogacar, el bicampeón esloveno que terminó por detrás de Vingegaard los dos últimos años, se encuentra en plena forma antes de la salida del sábado en la ciudad italiana de Florencia. Es el estado de forma del defensor del título danés lo que preocupa a su equipo tras la caída que causó estragos en su temporada.

"Por supuesto, aún no sabemos hasta dónde puede llegar", declaró Merijn Zeeman, director deportivo del equipo de Vingegaard. "Estamos siendo cautos porque no ha podido correr y su preparación no ha sido la ideal, por no decir otra cosa".

Vingegaard estuvo hospitalizado durante casi dos semanas en España en abril tras una caída a gran velocidad en la Vuelta al País Vasco. Sufrió fractura de clavícula, costillas y atelectasia pulmonar.

Rompepiernas con 3.600 km de desnivel acumulado en siete puertos

Desde entonces no ha vuelto a competir, pero este fin de semana se pondrá a prueba de inmediato con una etapa inaugural en la que los corredores atravesarán una serie de colinas y subidas complicadas que podrían preparar el terreno para una batalla temprana entre los principales aspirantes.

Un feliz aficionado al ciclismo se toma un selfie con el danés Jonas Vingegaard en Florencia, Italia, 23 de junio de 2024.

Antes de la caída, Vingegaard figuraba entre los favoritos del Tour tras dominar la carrera los dos últimos años. Ahora es imposible saber cómo responderá su cuerpo a tres semanas de intenso ciclismo.

"Hemos trabajado juntos para llegar a este momento y, por supuesto, estoy muy emocionado por ver dónde me encuentro. Me siento bien y muy motivado", declaró Vingegaard.

Perfil de la primera etapa del Tour de Francia

En cuanto a Pogacar, no se hace demasiadas preguntas mientras persigue un raro doblete tras su victoria en el Giro de Italia esta temporada.

"Ya es la quinta vez que vengo al Tour y estoy muy ilusionado", dijo Pogacar, cuya preparación para el Tour del año pasado se vio obstaculizada por una caída que le dejó una muñeca rota.

"Hemos trabajado muy duro todo el año como equipo para prepararnos y esperamos poder ofrecer a todo el mundo tres semanas de emocionantes carreras".

Pogacar es posiblemente el corredor más excitante de su generación, capaz de ganar en todos los terrenos con un apetito de victoria que ha suscitado comparaciones con el gran Eddy Merckx.

¿Quién ha ganado la primera y dura etapa del Tour de Francia?

Frenchman Romain Bardet gana al sprint la primera etapa del Tour de Francia 2024. Con el pelotón a prácticamente medio segundo, Bardet y su compañero de equipo Van der Broek se batían al sprint para cruzar finalmente la línea de meta.