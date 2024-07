Por Euronews

Ocurre tras la aprobación de una nueva ley que permite a las parejas homosexuales inscribirse en el registro oficial de parejas de hecho. Se ha aprobado en pleno mes del orgullo LGTBI.

Maksims Ringo y Janis Locs se han convertido en la primera pareja letona del mismo sexo en registrar su unión este lunes, poco después de medianoche, cuando entró en vigor una nueva ley.

A partir de ahora, todas las parejas, incluidas las del mismo sexo, podrán registrar su relación al amparo de la misma. "Llevamos mucho tiempo esperando este día, desde que se aprobó la ley. Es un acontecimiento muy esperado", asegura Janis Locs.

El Parlamento legalizó las uniones civiles entre personas del mismo sexo el pasado mes de noviembre, después de que 46 parejas del mismo sexo recurrieran con éxito a los tribunales para ser reconocidas como unidad familiar ante la ley.

Es realmente de gran importancia para la sociedad letona, el derecho a reconocer que las personas son diferentes Janis Locs Primera persona en contraer una pareja de hecho del mismo sexo en Letonia

"Esto no es sólo históricamente importante. Esto es realmente de gran importancia para la sociedad letona, el derecho a reconocer que las personas son diferentes, las relaciones son diferentes y todas son valiosas y todas deben ser protegidas."

Se registrará una pareja de hecho si las personas no están casadas, no son parientes cercanos en línea directa y si no son hermanos.