Biden asegura que no se retirará de la carrera presidencial

Por Euronews

El presidente estadounidense ha estado bajo una presión cada vez mayor desde su presencia errática y dubitativa en el debate contra Donald Trump la semana pasada.

PUBLICIDAD

Los demócratas están divididos: un tercio cree que Biden es demasiado mayor y no debería presentarse a la reelección.

El miércoles, Biden se reunió en la Casa Blanca con 24 gobernadores demócratas, varios de los cuales dijeron después de la reunión que el presidente gozaba de buena salud.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, fue taxativo al salir de la reunión: "Si que está cualificado para ser presidente. Lleva haciéndolo desde hace tres años y medio, en circunstancias difíciles. Nadie niega que su actuación del jueves por la noche fue mala, pero eso no afecta su labor como presidente".

Según 'The New York Times', Biden ha dicho a gente de su mayor confianza que sólo tiene unos días para convencer a los miembros del partido y a los votantes de su aptitud para el cargo. Si no lo hace, su candidatura podría estar en riesgo.